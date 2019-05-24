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Главный тренер минского «Динамо» поблагодарил игроков, которые не получают зарплату, но продолжают играть
Источник материала: Tut.by
Главный тренер столичного «Динамо» Роман Пилипчук на пресс-конференции после
— Я сегодня хочу просто поклониться своим футболистам. И поблагодарить их за то, что в той ситуации, в которой находятся, они выходят и играют, честно делают свою работу. Сегодня они очередной раз это доказали.
Игроки, которые очень долгий срок не получают заработную плату и премиальные, выходят и делают свою работу. Сегодня я им благодарен за все: за понимание, за ту игру, которую они сегодня показали.
Напомним, что легендарный клуб продолжает лихорадить, его
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