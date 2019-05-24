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На время Европейских игр на стадионы Минска запретят приносить селфи-палки

25.05.2019 13:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На время Европейских игр на стадионы Минска запретят приносить селфи-палки
Фото из открытых источников

Власти Минска рассказали о том, с какими предметами не пустят на стадионы на время II Европейских игр. В частности, как сообщил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван КУБРАКОВ, под запрет попали палки для селфи, а также не зарегистрированные в установленном порядке флаги и вымпелы.

На время Европейских игр на стадионы Минска запретят приносить селфи-палки Ради «лайков». На что готовы пользователи ради популярности в Сети?

В интервью газете «На страже» специалист также отметил, что каждая арена будет ограждена, а попасть на трибуны и в фан-зоны смогут лишь люди, прошедшие контрольно-пропускной пункт. Пункты оснастят современными рамочными, а стражей порядка – ручными металлодетекторами. Для ветеранов войны, людей с инвалидностью, женщин с малолетними детьми, беременных будут действовать отдельные пункты пропуска.

Отметим, что к проносу на трибуны запрещены алкоголь, наркотики, холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, а также их части и компоненты, взрывчатые вещества и боеприпасы, имитаторы и муляжи всех названных предметов, электрошокеры. Есть ограничения на проход на стадионы с животными, лекарствами, напитками и едой.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования примут 12 спортивных объектов.

 
Теги: Минск
 
 
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