Источник материала: Кричевская жизнь

25 мая нынешнего года в Центре по поддержке предпринимательства ОАО «Кричевский рынок» прошел семинар-консультация «Бизнес от А до Я. Как открыть интернет-магазин, кафе или пиццерию, магазин розничной торговли или парикмахерскую».

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