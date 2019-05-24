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«Бизнес от А до Я»
25.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
25 мая нынешнего года в Центре по поддержке предпринимательства ОАО «Кричевский рынок» прошел семинар-консультация «Бизнес от А до Я. Как открыть интернет-магазин, кафе или пиццерию, магазин розничной торговли или парикмахерскую».
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25 мая нынешнего года в Центре по поддержке предпринимательства ОАО «Кричевский рынок» прошел семинар-консультация «Бизнес от А до Я. Как
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