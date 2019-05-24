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Исландия в топе. Составлен рейтинг лучших европейских направлений для путешествий
Источник материала: СТВ
Туристические эксперты представили рейтинг лучших европейских направлений для путешествий, рассказали в программе
В этом царстве изогнутых горных вершин и водопадов обитает множество бурых медведей, пошпионить за которыми приезжает весь мир.
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Туристические эксперты представили рейтинг лучших европейских направлений для путешествий, рассказали в программе «Плюс-минус».. На первой строчке...
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