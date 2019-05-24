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Азаренко не везет со жребием, Соболенко проваливает грунтовый сезон. Превью к «Ролан Гаррос»

25.05.2019 21:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матчи Виктории Азаренко с игроками из первой десятки по качеству сейчас сродни финалам топ-турниров. Недавно Вика провела несколько таких «финалов» во вторых раундах и, кажется, в Париже повторит.

Теннис Арины Соболенко на грунте не соответствует ее месту в рейтинге. Александра Саснович выступает на грунте чуточку лучше, чем год назад. Вера Лапко недавно выпала из первой сотни, а для возвращения будет достаточно обыграть 486-ю ракетку миру.

SPORT.TUT.BY рассказывает о перспективах белорусских девушек в одиночном разряде на «Ролан Гаррос».


Фото: Reuters

На трех турнирах подряд Азаренко боролась во втором раунде с игроками из топ-10, и вот опять

На протяжении двух месяцев Виктория Азаренко показывает теннис экстра-класса, и ее главная проблема — не столько рейтинг, сколько невезение в ходе жеребьевки и формировании сетки турнира.

Казалось бы, на «Ролан Гаррос» — 128 участников, так что даже с 44-м местом в рейтинге, как у Вики, вероятность пересечься с кем-нибудь из лидеров тура в начале соревнований невелика. Некоторые теннисистки вплоть до четвертого круга не встретят на своем пути никого из топ-10.

Жребий благосклонен к Арине Соболенко и Вере Лапко — у них именно такая ситуация. Александра Саснович может сойтись в борьбе со Слоан Стивенс (7 WTA) в третьем раунде.

Что же касается Вики, то «Ролан Гаррос» — четвертый турнир подряд, где во втором раунде она может сыграть с теннисисткой из первой десятки. На этот раз — с первой ракеткой мира Наоми Осакой.

Соперники Азаренко во втором раунде на грунтовых турнирах в 2019 году

Штутгарт — Каролина Плишкова (4 WTA). Вика победила — 4:6, 6:3, 6:4.

Мадрид — Слоан Стивенс (8 WTA). Поражение Азаренко — 4:6, 6:2, 2:6.

Рим — Элина Свитолина (6 WTA). Еще одна победа Вики — 4:6, 6:1, 7:5.

В первом круге у Вики тоже непростая соперница — Елена Остапенко (40 WTA) из Латвии, победительница «Ролан Гаррос — 2017». В прошлом году Лена сложила чемпионские полномочия после поражения в первом раунде. Вряд ли ей понравился тот опыт, но, скорее всего, Азаренко освежит ей впечатления от раннего вылета — чтобы не повторять свой собственный опыт на Australian Open - 2019.

А дальше — Осака. Вы же не верите, что японку остановит словачка Анна-Каролина Шмидлова (92 WTA), правда?

Осака на трех предшествовавших «Ролан Гаррос» грунтовых турнирах не встречалась с игроками из топ-10. В Штутгарте Наоми снялась с полуфинала из-за травмы мышц живота. В Риме ее беспокоили боли в правой руке, из-за чего пришлось пропустить четвертьфинал. В Штутгарт, Мадрид и Рим она ездила с мыслью о том, что нужно защищать позицию первой в мире, чтобы в таком качестве подойти к «Ролан Гаррос». Получилось.

Теперь Осака рассуждает о том, что было бы неплохо собрать карьерный или календарный «Шлем». Напомним, что два последних турнира серии «Большого шлема» — US Open и Australian Open — остались именно за Осакой.

Проблемы со здоровьем и давление — факторы, которые могут сыграть против Наоми и в пользу Вики.

Азаренко в грунтовой части сезона провела четыре поединка с игроками из топ-10 и дважды вышла победительницей, еще два раза проиграла с победой в одной из трех партий. Осаке придется заслужить выход в 3-й раунд, ведь подарков от Азаренко не будет.

Когда надо, Вика способна выполнять эйсы плюс-минус в том же количестве, что и чешка Каролина Плишкова (8:9 — в Штутгарте), или снизить количество невынужденных ошибок до уровня меньше 10 за сет (9 — в Штутгарте против Плишковой).

Тренер Азаренко Вим Фиссетт: В Штутгарте я увидел, что прежняя Вика вернулась. Я суперсчастлив!

У Соболенко на грунте пока не получается

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (11 WTA) в 2019 году на турнирах серии «Премьер» и на Australian Open, кстати, тоже ни разу не одерживала больше двух побед. На грунте на этом уровне у нее всего одна победа, добытая в Чарльстоне 1 апреля. Давно же это было!

В мае Арина выигрывала только на соревнованиях серии Internatioanal в Страсбурге со скромным призовым фондом. Туда Арина поехала за практикой, ведь появляться на «Ролан Гаррос» без таковой в ее случае идея бессмысленная.

Итак, полуфинал в Страсбурге и прошлогодний финал в Лугано также на турнире серии International — максимум, который показывала Арина на грунте. Год назад на «Премьерах» в Мадриде и Риме, как и на «Ролан Гаррос», она выбыла в первом раунде. В 2019-м в Мадриде и Риме Арина снова проиграла на старте. Так чего же ждать от нее на нынешнем «Ролан Гаррос»?

Грустная статистика Соболенко в 2019 году

Соболенко против игроков из топ-20 в сезоне 2019 года — 4 поражения в 4 матчах

Соболенко на турнирах категории «Премьер» и на AO — максимум 2 победы подряд

Соболенко в матчах на грунтовых турнирах категории «Премьер» — 2 поражения в 3 матчах

Жребий определил Арину в одну четверть с румынкой Симоной Халеп (3 WTA), прошлогодней победительницей французского «Шлема». Впрочем, не стоит заглядывать далеко: это же грунт, это же Арина.

В первом раунде Соболенко ждет матч с первой ракеткой Словакии Доминикой Цибулковой (35 WTA). В Мадриде и Риме Доминике «посчастливилось» на ранних стадиях соперничать с Осакой, отсюда небольшой наигрыш перед French Open. Тем не менее в Мадриде до встречи с первой ракеткой мира Доминика кое-что успела: переиграла Александру Саснович.

Проход во 2-й раунд любым способом станет для Соболенко прорывом, а там ее может поджидать американка Аманда Анисимова. Та самая Анисимова, которая в январе затмила своей игрой Соболенко на Australian Open. Напомним, что на AO Арину считали третьей в списке вероятных победителей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В борьбе с теннисистками, которые моложе Арины и которым сулят прекрасное будущее в туре, 21-летняя минчанка, к сожалению, не выглядит убедительно. Анисимова в свои 17 показала на фоне Соболенко умный и атлетичный теннис (6:3, 6:2), в Страсбурге то же провернула 19-летняя украинка Даяна Ястремская (6:4, 6:4).

Чтобы не пасть жертвой молодых и голодных либо опытных (а почти каждая теннисистка из топ-50 опытнее Арины на грунте), Соболенко прежде всего нужно добавить в эффективности первой подачи. Судите сами: Соболенко 8-я в туре по количеству двойных ошибок и эйсами не перекрывает промахи. Она 91-я по точности первой подачи, 77-я по точности второй подачи, 178-я по проценту выигранных геймов на подаче.

Сравнение Соболенко с игроками топ-10 по 6 параметрам на подаче:

— 5 позиций Элины Свитолиной хуже, чем у Соболенко;

— 4 позиции Слоан Стивенс хуже, чем у Соболенко;

— 3 позиции Ангелики Кербер хуже, чем у Соболенко;

— по 2 позиции Симоны Халеп и Кики Бертенс хуже, чем у Соболенко;

— по 1 позиции Каролины Плишковой, Серены Уильямс, Эшли Барти, Петры Квитовой, Наоми Осаки хуже, чем у Соболенко.

Да, некоторые показатели Арины на подаче все равно лучше, чем у игроков топ-10, но в целом Арина — самое слабое звено в сравнении с топами. С вводом мяча в игру дела без преувеличения плохи, раз к середине второго сета недавнего матча с Ястремской Соболенко проигрывала 85 процентов очков на второй подаче при проблемах с первой.

Заканчивая предвосхищать участие Соболенко в главном состязании на грунте, обратимся к словам тренера Арины Дмитрия Турсунова из февральского интервью SPORT.TUT.BY.

— На грунте невозможно играть в один-два удара, нужно учиться двигаться. Скажем, кто-то скользит на грунте. Умеет Арина это или втыкается носом в землю? Много нюансов, которыми сейчас нужно заниматься, так как с 15 до 20 лет эта работа не была проделана, — сетовал Турсунов.

Соболенко перестала обыгрывать топов. Когда же она станет первой в мире?

Саснович выглядит чуть лучше на грунте, чем всегда

French Open-2019 станет четвертым для Александры Саснович (32 WTA) в основной сетке. В 2016-м она выбыла в первом раунде, в 2017-м и 2018-м — во втором. Тем не менее перед началом грунтового сезона Саша была преисполнена оптимизма.

— Мне кажется, что грунт — это мое покрытие: длинные розыгрыши, комбинационный теннис, — сказала Саснович в интервью для сайта Белорусской теннисной федерации.

В словах Саши есть логика. Жаль, ей не удается конвертировать преимущества своей манеры игры в успех. Хотя определенный прогресс на пути к «Ролан Гаррос» относительно предыдущих лет просматривается.

В 2017 году на турнирах серии «Премьер» в Мадриде и Риме Саша с ходу проиграла, в 2018-м у нее была одна виктория. Нынче же в Мадриде Саша одержала хорошую победу над финалисткой турнира в Штутгарте эстонкой Анетт Контавейт после 0:6 в первом сете, затем без видимых трудностей справилась с сопротивлением Шмидловой, потом проиграла Осаке — тут без сюрпризов. В Риме Саснович выбыла в первом раунде, уступив Цибулковой. Итого: две победы на «Премьерах» в преддверии «Ролан Гаррос».


Фото: Reuters

На этот раз в Париже в двух первых раундах Саснович не придется играть с кем-то выше 70-го места в рейтинге: на старте — со словенкой Полоной Херцог (70 WTA), во втором раунде, если Саша не сойдет с дистанции прежде, либо с американкой Дженнифер Брэди (80 WTA), либо с сербкой Иваной Йорович (103 WTA). Бонусом за выход в третий раунд может идти встреча со Слоан Стивенс (7 WTA).

Лапко необходимо вернуться в топ-100

В начале апреля Вера Лапко стояла 65-й в рейтинге и вот как оказалась на 101-м месте.

Она не защитила очки за прошлогодний полуфинал турнира серии Internatioanal в Лугано, уступив в четвертьфинале 17-летней польке Иге Свёнтек. На выходе — минус 68 баллов. У Веры сгорело 140 очков за прошлогоднюю победу на турнире ITF в Химках, еще 80 очков — за победу на турнире ITF в Сен-Годенсе. Химкам и Сен-Годенсу в 2019-м Лапко предпочла участие в квалификации к соревнованиям в Мадриде, где сразу же проиграла 141-й ракетке мира Алене Большовой из Испании — 2:6, 2:6.


Фото: Reuters

Одна победа на «Ролан Гаррос» позволит Вере положить в очковую копилку 70 баллов, чего, вероятно, будет достаточно для размещения с 80-го по 90-е место в рейтинге WTA. На пути к этой цели у Веры стоит 16-летняя обладательница wild-card из Франции Диана Парри (486 WTA). Идеальные условия для возвращения в топ-100.

Лапко стоит подойти к матчу с Парри собранной. В конце концов на прошлогоднем «Ролан Гаррос» Диана с рейтингом «9999», то есть с никаким, в первом матче квалификации обыграла тогда 109-ю в мире Яну Фетт из Хорватии. Эта победа над теннисисткой из второй сотни остается единственной для юной француженки. В юниорском рейтинге она располагается на 9-м месте, то есть на 4 позиции ниже Иги Свёнтек, которой Лапко недавно проиграла как раз на грунте.

Расписание матчей с участием белорусок в 1-м круге «Ролан Гаррос»

26 мая

Александра Саснович — Полона Херцог
14-й корт. Четвертый запуск. Начало не раньше 17.15 по белорусскому времени.

27 мая

Виктория Азаренко — Елена Остапенко

Арина Соболенко — Доминика Цибулкова

Вера Лапко — Диана Парри

Начало игр не определено.

 
 
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SPORT.TUT.BY рассказывает о перспективах белорусских теннисисток в одиночном разряде на «Ролан Гаррос».
 
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