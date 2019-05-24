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«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

25.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

Участники инициативы «Чистый Слуцк» и местные жители общими усилиями собрали 12 мешков мусора на замковой горе в агрогородке Греск Слуцкого района.

На этом месте находилось древнее замчище со сложной и запутанной историей, во времена Радзивиллов им владела королева польская и великая княгиня литовская Бона. Здесь же выпускники местной школы по традиции встречают своё первый взрослый рассвет.

    Подробности будут добавлены позже.

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото

«Чистый Слуцк» навёл порядок на замковой горе в Греске. Фото


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Участники инициативы «Чистый Слуцк» и местные жители общими усилиями собрали 12 мешков мусора на замковой горе в агрогородке Греск Слуцкого района.
 
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