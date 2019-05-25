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Форвард сборной России: Хоккея в исполнении команды Финляндии было мало

25.05.2019 21:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии, сообщает «Чемпионат».


Фото: Reuters

— Ноль голов забили, нужно было заталкивать шайбу с мясом в ворота. Тактика мелкого фола от финнов не выводила из равновесия, знали, что так будет. Хоккея в исполнении сборной Финляндии было мало, но они выиграли, они молодчики. Тяжело сказать, в чем главная ошибка сборной России. Надо подумать и понять это.

Мы принимали сложные решения? Голы не шли, потому и усложняли. Не скажу, что наша система не подходит в играх против финской. Просто они играли впятером у своих ворот, обороняли свой пятак, а издалека вратарь все ловил. Вроде были отскоки и добивания, но не забили, — передает слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

 
 
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Нападающий сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии.
 
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