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В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поддержка болельщиков, родных и близких во время II Европейских игр особенно важна для нашей национальной команды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ведь здесь ребята играют далеко не за деньги – у некоторых из них есть место работы, которое абсолютно не связано со спортом.
Вот, например, Денис Самсонов – игрок сборной Беларуси по пляжному футболу. На жизнь молодой человек зарабатывает профессией экономиста.
Но для него футбол больше, чем жизнь. А Европейские игры – новая ступень в спортивной карьере.
Денис Самсонов, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:
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В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова
Новости Беларуси. Поддержка болельщиков, родных и близких во время II Европейских игр особенно важна для нашей национальной команды, сообщили в программе...
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