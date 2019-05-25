ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова

26.05.2019 19:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поддержка болельщиков, родных и близких во время  II Европейских игр особенно важна для нашей национальной команды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова

Ведь здесь ребята играют далеко не за деньги – у некоторых из них есть место работы, которое абсолютно не связано со спортом.

В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова

Вот, например, Денис Самсонов – игрок сборной Беларуси по пляжному футболу. На жизнь молодой человек зарабатывает профессией экономиста.

В отца пошёл. Юный сын футболиста Самсонова пробует себя в спорте

Но для него футбол больше, чем жизнь. А Европейские игры – новая ступень в спортивной карьере.

В жизни – экономист, а по призванию – футболист. Что значат II Европейские игры для пляжника Дениса Самсонова

Денис Самсонов, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:
Это главный турнир в истории белорусского пляжного футбола. Крупнейшие сильнейшие сборные – на нашей земле, все родные, близкие, друзья – колоссальная ответственность, колоссальное внимание. Значимей нет.

Читайте также:

Фан-зоны, интерактивные программы и билетный ажиотаж. Беларусь готовится к спортивному мультифоруму лета

Василиса Марзалюк купила билеты на II Европейские игры всем родственникам и друзьям

«С большим количеством голов и красивых моментов». Как белорусские пляжники готовятся к старту II Европейских игр

Люди в материале: Денис Самсонов
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Поддержка болельщиков, родных и близких во время  II Европейских игр особенно важна для нашей национальной команды, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
«С большим количеством голов и красивых моментов». Как белорусские пляжники готовятся к старту II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика