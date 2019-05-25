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Филиал футбольной академии может появиться в Островце

26.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Филиал футбольной академии может появиться в Островце

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев объявил о создании филиала академии в Островце.

«Мы хотели бы высказаться о будущем, а это в первую очередь дети. «Динамо-Брест» в свое время анонсировало желание создать филиал академии на северо-западе нашей страны. Мы обращались в Островецкий райисполком, чтобы нам разрешили открыть там второй филиал академии. Хочется отметить, что мы активно сотрудничаем с футбольным клубом «Неман» и благодарим за оказанное содействие. Оно действительно было весомым.

История с Павлом Савицким наделала много шума. Та архитектура, которую мы запланировали и закрепили в нашем с «Неманом»договоре, позволит оптимально распределять подготовленных детей, чтобы было полезно и Гродненской области, и белорусскому футболу, и нам, как инвесторам. Порой надо быть выше определенных обстоятельств.

Был заключен договор, в котором заложили принцип распределения подготовленных игроков. Мы являемся двумя командами, которые имеют приоритетное право на подписание этих футболистов. Детали будут доработаны. Изначально мы закладываем механизм сотрудничества между клубами, чтобы любые ситуации по будущим трансферам изначально отталкивались от договорной базы и проходили цивилизованно, без конфликтов. На этом примере мы хотим продемонстрировать, что у белорусских клубов есть потенциал двигаться в общую семью на благо всего нашего футбола», – сказал Зайцев.

by.tribuna.com
Фото: из открытых источников
 
Теги: Брест
 
 
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев объявил о создании филиала академии в Островце. «Мы хотели бы высказаться о будущем, а это в первую очередь дети....
 
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