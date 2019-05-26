КГК рассмотрел результаты аудита эффективности инновационного развития Могилевской области

Источник материала: Маяк Преднепровья

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности инновационного развития Могилевской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя ведомства Юрий Фролов.

Анализ показал, что в регионе не задействован потенциал по созданию основанных на прорывных технологиях производств, выпуску новой для мирового рынка продукции. Более половины включенных в Госпрограмму инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы инвестпроектов реализуются организациями области ненадлежащим образом.

Такое положение дел во многом обусловлено недостатком финансовых ресурсов. Ежегодно в регионе затраты на инновации не превышают Br100 млн. или 1,5% от валового регионального продукта.

В результате снижаются объемы оказания услуг инновационного характера и поставок инновационной продукции (более половины которой приходится лишь на 4 предприятия: ОАО «Белшина», «Могилевлифтмаш», «Моготекс» и «Могилевхимволокно»).

Коллегией Комитета заинтересованным внесены и взяты на контроль предложения для принятия мер реагирования.