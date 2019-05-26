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КГК рассмотрел результаты аудита эффективности инновационного развития Могилевской области

27.05.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

КГК рассмотрел результаты аудита эффективности инновационного развития Могилевской областиНа заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности инновационного развития Могилевской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя ведомства Юрий Фролов. 

Анализ показал, что в регионе не задействован потенциал по созданию основанных на прорывных технологиях производств, выпуску новой для мирового рынка продукции. Более половины включенных в Госпрограмму инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы инвестпроектов реализуются организациями области ненадлежащим образом.

Такое положение дел во многом обусловлено недостатком финансовых ресурсов. Ежегодно в регионе затраты на инновации не превышают Br100 млн. или 1,5% от валового регионального продукта.

В результате снижаются объемы оказания услуг инновационного характера и поставок инновационной продукции (более половины которой приходится лишь на 4 предприятия: ОАО «Белшина», «Могилевлифтмаш», «Моготекс» и «Могилевхимволокно»).

Коллегией Комитета заинтересованным внесены и взяты на контроль предложения для принятия мер реагирования.

 
 
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На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности инновационного развития Могилевской области. Об...
 
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