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Накануне каникул ГАИ призывает обеспечить безопасную перевозку детей к местам летнего отдыха

27.05.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Накануне каникул ГАИ призывает обеспечить безопасную перевозку детей к местам летнего отдыхаНакануне каникул Госавтоинспекция призывает обеспечить безопасную перевозку детей к местам летнего отдыха и напоминает водителям о соблюдении правил безопасной перевозки.

— Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер важно правильно установить в автомобиле. Ребенка нужно обязательно надежно пристегнуть внутренними ремнями безопасности автолюльки или кресла, — отмечают в УГАИ МВД.

Дети старше 12 лет или выше 150 см должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности. Недопустимо, чтобы дети стояли во время движения в автомобиле.

Для привлечения всеобщего внимания к безопасности детей на дороге, повышения бдительности водителей и родителей до 5 июня МВД проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

mogilevnews.by

 
 
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Накануне каникул Госавтоинспекция призывает обеспечить безопасную перевозку детей к местам летнего отдыха и напоминает водителям о соблюдении правил безопасной...
 
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