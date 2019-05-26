Накануне каникул ГАИ призывает обеспечить безопасную перевозку детей к местам летнего отдыха

Источник материала: Маяк Преднепровья

Накануне каникул Госавтоинспекция призывает обеспечить безопасную перевозку детей к местам летнего отдыха и напоминает водителям о соблюдении правил безопасной перевозки.

— Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер важно правильно установить в автомобиле. Ребенка нужно обязательно надежно пристегнуть внутренними ремнями безопасности автолюльки или кресла, — отмечают в УГАИ МВД.

Дети старше 12 лет или выше 150 см должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности. Недопустимо, чтобы дети стояли во время движения в автомобиле.

Для привлечения всеобщего внимания к безопасности детей на дороге, повышения бдительности водителей и родителей до 5 июня МВД проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети !».