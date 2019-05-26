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Бесплатный проезд и отдельные полосы. Какие транспортные изменения ждут участников II Европейских игр?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гости II Европейских игр должны чувствовать себя комфортно не только на спортивных площадках и в фан-зонах, но и передвигаясь из одной точки в другую, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Чтобы избежать загруженности основных артерий, предприятия по перевозкам обязаны будут распланировать движение грузового транспорта так, чтобы он не мешал работе общественного.
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Бесплатный проезд и отдельные полосы. Какие транспортные изменения ждут участников II Европейских игр?
Новости Беларуси. Гости II Европейских игр должны чувствовать себя комфортно не только на спортивных площадках и в фан-зонах, но и передвигаясь из одной точки в...
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