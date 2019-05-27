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Карина Ольховик, нападающая «Ислочь-РГУОР»: «Забила, как и надо было»

27.05.2019 23:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская футбольная команда «Ислочь-РГУОР» одержала 4-ю победу в рамках чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником «волчиц» в 7-м туре стал аутсайдер высшей лиги – команда «Славянка».

Карина Ольховик, нападающая «Ислочь-РГУОР»: «Забила, как и надо было»

У «зеленых» нет ни одной победы в этом сезоне, и пока они замыкают турнирную таблицу. Футболистки «Ислочи» доминировали на протяжении всего матча: счет открыли уже на 15-й минуте, а последний, 11 мяч, забили уже на 90-й. Противопоставить такому напору «Славянка» ничего не смогла. Итоговый счет -- 11:0. 5 мячей на счету Карины Ольховик.

Карина Ольховик, нападающая «Ислочь-РГУОР»: «Забила, как и надо было»

Карина Ольховик, нападающая ФК «Ислочь-РГУОР»:
Забила, как и надо было, как и настраивалась, поэтому положительные эмоции только. Все хорошо. Недооценивать соперника вообще нельзя, поэтому всегда настраиваемся на каждую игру.

Победа над «Славянкой» принесла «Ислочи» дополнительные 3 очка и добавила уверенности: «волчицы» все так же настроены на борьбу за призы чемпионата.

Карина Ольховик, нападающая «Ислочь-РГУОР»: «Забила, как и надо было»

Эдуард Деменковец, главный тренер ФК «Ислочь-РГУОР»:
Сегодня тоже было много вопросов по реализации, по моментам в первом тайме, но во втором немного исправились, но там, честно говоря, и соперник уже подустал. Тем не менее хорошо. Есть моменты, где мы можем сделать то задуманное, что хотели. У них получается, дай бог, если это пойдет нашим девчонкам в плюс.

Люди в материале: Карина Ольховик, Эдуард Деменковец
 
 
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Новости Беларуси. Женская футбольная команда «Ислочь-РГУОР» одержала 4-ю победу в рамках чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперником «волчиц»...
 
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