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Разрешение на работу аккумуляторный завод не получил

28.05.2019 22:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

28 мая специальная комиссия должна была подписать акт, который позволял бы аккумуляторному заводу под Брестом начать производство. Однако документ так и не подписали, сообщает телеканал "Белсат" со ссылкой на противников запуска завода.


Аккумуляторный завод под Брестом / belsat.eu

По словам активиста Дмитрия Бекалюка, акт ввода в эксплуатацию не подписал заместитель директора по государственной экологической экспертизе Евгений Рачевский. "Это значит, что экологическая безопасность объекта не подтверждена и эксплуатировать его экологически опасно, поэтому не был подписан сегодня акт ввода", — объясняет Бекалюк.

Разрешение на работу аккумуляторный завод не может получить уже в третий раз. Предыдущие попытки были в феврале и в конце апреля. Новая возможная дата приемки — 11 июня.

Тем временем общественные активисты считают, что завод в мае нелегально начал работу. Они создали специальную вахту и круглосуточно дежурят возле завода, фиксируют все нарушения.


Протесты против завода, который построила компания "АйПауэр", проходят с февраля 2018 года каждое воскресенье. На акции 26 мая горожане начали сбор подписей под обращением к президенту Беларуси. Они предлагают перепрофилировать опасное предприятие, которое несёт угрозу жизни и здоровью людей в регионе. Например, предлагается перенести туда участок литья завода "Брестгазоаппарат" или цеха Брестского электролампового завода.





 
Теги: Брест
 
 
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28 мая специальная комиссия должна была подписать акт, который позволял бы аккумуляторному заводу под Брестом начать производство. Однако документ так и не...
 
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