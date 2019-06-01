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Наоми Осака покидает турнир «Ролан Гаррос», проиграв чешке Катерине Синяковой
Источник материала: СТВ
В женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» грянула сенсация. Покидает турнир «первая ракетка» мира Наоми Осака, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Японка в двух сетах проиграла представительнице Чехии – Катерине Синяковой – 4:6, 2:6.
Напомним, в мировом рейтинге WTА чешка занимает 42-ю строку. Сам матч продолжался 1 час 19 минут. В 1/8 финала Катерина Синякова сыграет с американкой Мэдисон Киз.
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В женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» грянула сенсация. Покидает турнир «первая ракетка» мира Наоми Осака, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Японка в двух...
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