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Наоми Осака покидает турнир «Ролан Гаррос», проиграв чешке Катерине Синяковой

01.06.2019 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» грянула сенсация. Покидает турнир «первая ракетка» мира Наоми Осака, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Японка в двух сетах проиграла представительнице Чехии – Катерине Синяковой – 4:6, 2:6.

Напомним, в мировом рейтинге WTА чешка занимает 42-ю строку. Сам матч продолжался 1 час 19 минут. В 1/8 финала Катерина Синякова сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Наоми Осака покидает турнир «Ролан Гаррос», проиграв чешке Катерине Синяковой

Наоми Осака покидает турнир «Ролан Гаррос», проиграв чешке Катерине Синяковой

Наоми Осака покидает турнир «Ролан Гаррос», проиграв чешке Катерине Синяковой

Люди в материале: Наоми Осака, Катерина Синякова
 
 
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В женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» грянула сенсация. Покидает турнир «первая ракетка» мира Наоми Осака, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Японка в двух...
 
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