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Проспект Машерова в июне 6 раз перекроют для репетиций парада. График движения транспорта

03.06.2019 22:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 21.00 до 23.00 будет перекрыто движение на проспекте Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В это время рота почётного караула будет оттачивать мастерство к параду 3 июля.

Проспект Машерова в июне 6 раз перекроют для репетиций парада. График движения транспорта

Всего в июне пройдёт 6 тренировок. В это же время участок будет закрыт 6, 10, 13, 17 и 20 числа. Чтобы не попасть в затор автомобилистам советуют заранее выбрать другую дорогу.

Проспект Машерова в июне 6 раз перекроют для репетиций парада. График движения транспорта

Изменятся и маршруты общественного транспорта. 29, 44 и 136 автобусы объедут этот участок по Машерова, Даумана, Старовиленскому тракту, Нововиленской и Орловской.

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Новости Беларуси. С 21.00 до 23.00 будет перекрыто движение на проспекте Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные...
 
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