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Игорь Криушенко назвал состав на июньские матчи отборочного турнира чемпионата Европы

03.06.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к июньским матчам отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главный тренер Игорь Криушенко в предстоящих баталиях с немцами и североирландцами рассчитывает на 23 футболиста.

Игорь Криушенко назвал состав на июньские матчи отборочного турнира чемпионата Европы

Сразу 15 игроков представляют чемпионат Беларуси. По 5 футболистов делегировали БАТЭ и брестское «Динамо», трех – солигорский «Шахтер».

Игорь Криушенко назвал состав на июньские матчи отборочного турнира чемпионата Европы

Напомним, 8 июня на «Борисов-Арене» наша национальная команда встретится со сборной Германии. 11 июня, на том же стадионе, парням Игоря Криушенко будут противостоять североирландцы. Начнутся обе встречи в 21 час 45 минут.

Люди в материале: Игорь Криушенко
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к июньским матчам отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе...
 
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