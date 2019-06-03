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Президент Филиппин признался в гомосексуальности, но заверил, что «излечился»

03.06.2019 21:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что был геем, но «излечился», сообщает CNN.



По словам президента Филлипин, он чувствовал себя «немного геем», когда женился на своей бывшей жене Элизабет Циммерман. Однако «излечился», когда женился на Хонейлет Авансене.

«Я снова стал мужчиной! Так прекрасные женщины вылечили меня. Я ненавижу красивых мужчин. Теперь я предпочитаю красивых женщин», — заявил Дутерте.


Дутерте выступает против однополых браков. В марте 2016 года он заявил, что признание браков, отличных от брака между мужчиной и женщиной, не будет приемлемо на Филиппинах, где преобладают католики.

Он заявлял, что права ЛГБТ-сообщества будут защищены во время его президентства.

 
 
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Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что был геем, но «излечился», сообщает CNN.
 
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