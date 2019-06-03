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В Минске прошел массовый диктант по белорусскому языку

03.06.2019 21:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые в истории проекта заявки на участие поступили из Америки, России, Украины и Польши.
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В Минске провели массовый диктант по белорусскому языку. Заявки на участие в «Агульнай дыктоўке» подали около тысячи человек. Массовый диктант в поддержку белорусского языка провела компания «Лидское пиво». Впервые в истории проекта заявки на участие поступили из Америки, России, Украины и Польши, передает belmir.by.

«Агульная дыктоўка» стартовала 1 июня в 12 часов по минскому времени в Национальной библиотеке Беларуси. Прямую трансляцию вел партнер проекта – канал «Культура» Белорусского радио. Таким образом, многие участники смогли написать диктант удаленно, присоединившись к прямому эфиру радиоканала.

Специально для диктанта писатель Андрусь Горват, автор белорусского бестселлера «Радзіва «Прудок», адаптировал фрагмент одного из своих произведений, чтобы участники могли по достоинству оценить богатство и самобытность белорусского языка.

Идею проекта поддержали и актеры Национального академического театра имени Янки Купалы, которые пришли поприветствовать участников «Агульнай дыктоўкі». В качестве «учителей» текст продиктовали солисты группы NaviBand, которые в своем творчестве активно популяризируют белорусский язык.

«Агульная дыктоўка» проводится в третий раз и в этом году стала рекордной по количеству участников.


– У нас получилось значительно расширить географию проекта. За счет радио- и online-трансляции к инициативе впервые присоединились жители других стран, – отметила директор по маркетингу ОАО «Лидское пиво» Ирина Капилова.

Сразу после диктанта организаторы опубликовали текст на странице проекта, чтобы участники могли самостоятельно проверить себя.
 
Кроме того, все работы проверят профессиональные филологи, после чего организаторы вышлют каждому участнику результаты вместе с электронным сертификатом об участии, а отличники получат еще и памятные призы.




 
Теги: Минск
 
 
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Впервые в истории проекта заявки на участие поступили из Америки, России, Украины и Польши.
 
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