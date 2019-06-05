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Певец Леонардо (уроженец Барановичей) погиб во время выступления в санатории
06.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Белорусский певец Леонардо (Leo Nardo) погиб в санатории под Рогачевом. По предварительной версии, его ударило током от микрофона.
Подробности трагического происшествия «Нашей Ниве» рассказал Эдгар Ширко, помощник певца.
«Лео проводил презентацию в санатории «Приднепровский», который находится в Рогачевском районе. Во время презентации все и случилось.
Такие презентации проводятся обычно или вечером, или на обеде.
Леонардо как раз проводил свою на обеде, в столовой санатория, около первого часа дня, — рассказал Эдгар Ширко. — Он взял микрофон — и упал на пол без сознания. Перестал дышать».
Ширко говорит, что сразу вызвали скорую. Врачи ехали около 15 минут. После где-то полчаса пытались реанимировать певца, но безрезультатно. Констатировали смерть.
«О том, что его ударило током — это пока не точно. Но, наверное, это и было причиной. Ведь человек был здоров, — следил за собой, не имел проблем с сердцем, с давлением… — рассуждает Эдгар Ширко. — После тело забрала милиция. Будут делать вскрытие, и точную причину смерти сообщат уже позже».
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Белорусский певец Леонардо (Leo Nardo) погиб в санатории под Рогачевом. По предварительной версии, его ударило током от микрофона. Настоящее имя Leo Nardo — Василий...
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