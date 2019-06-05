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Певец Леонардо (уроженец Барановичей) погиб во время выступления в санатории

06.06.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусский певец Леонардо (Leo Nardo) погиб в санатории под Рогачевом. По предварительной версии, его ударило током от микрофона.

Певец Леонардо (уроженец Барановичей) погиб во время выступления в санатории

Настоящее имя Leo Nardo — Василий Бущик. Ему было 35 лет.

Подробности трагического происшествия «Нашей Ниве» рассказал Эдгар Ширко, помощник певца.

«Лео проводил презентацию в санатории «Приднепровский», который находится в Рогачевском районе. Во время презентации все и случилось.

Что такое презентация? Это когда певец исполняет одну-две песни, чтобы его оценили слушатели. После им предлагают купить билеты на его полноценное выступление.

Такие презентации проводятся обычно или вечером, или на обеде.

Леонардо как раз проводил свою на обеде, в столовой санатория, около первого часа дня, — рассказал Эдгар Ширко. — Он взял микрофон — и упал на пол без сознания. Перестал дышать».

Певец Леонардо (уроженец Барановичей) погиб во время выступления в санатории

Ширко говорит, что сразу вызвали скорую. Врачи ехали около 15 минут. После где-то полчаса пытались реанимировать певца, но безрезультатно. Констатировали смерть.

«О том, что его ударило током — это пока не точно. Но, наверное, это и было причиной. Ведь человек был здоров, — следил за собой, не имел проблем с сердцем, с давлением… — рассуждает Эдгар Ширко. — После тело забрала милиция. Будут делать вскрытие, и точную причину смерти сообщат уже позже».

Леонардо был уроженцем Барановичей. Он бывший бэк-вокалист Ирины Дорофеевой, но около двух лет назад решил заняться сольной карьерой. В следующем году певец планировал выпустить первый сольный альбом.

 
 
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  Белорусский певец Леонардо (Leo Nardo) погиб в санатории под Рогачевом. По предварительной версии, его ударило током от микрофона. Настоящее имя Leo Nardo — Василий...
 
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