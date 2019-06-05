ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

06.06.2019 17:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси. Итоги традиционного конкурса красоты среди буренок подвели 6 июня на выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сумме баллов Маланка обошла 23 конкурентки.

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

Жюри оценивало животных по 18 критериям: от внешнего вида до удоя молока. Посмотреть на необычное дефиле собрались десятки зрителей, в том числе и потенциальные покупатели из-за рубежа.

Беларусь считается одним из лидеров в мире по молочному скотоводству. Наши коровы по своим характеристикам ничем не уступают европейским, а в соотношении цена-качество являются привлекательным экспортным продуктом.

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

Каирлы Омашев, начальник отдела Министерства сельского хозяйства Казахстана:
Генетика такого же уровня, что и в Голландии. А по цене у вас будет дешевле. Кроме этого, мы заинтересованы закупать семя племенных быков.

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
У нас в этом году поставлено на экспорт только племенного материала на 500 тысяч долларов США. По году планируем выйти на миллион.

У нас есть потенциал, чтобы его продавать и реализовывать, это добавленная стоимость. И очень важно, чтобы коллективы хозяйств, которые сегодня демонстрируют животных, увидели, какой может быть успех от этой программы, от этого направления.

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

 

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси: конкурс среди бурёнок провели на «Белагро»

Готовили коров к конкурсу на протяжении года. Почти все животные – породы голштын, белорусской селекции. Победа представительницы Брестской области не удивительна – здесь больше всего коров селекционного стада, то есть высокопродуктивных. Третий год подряд в этом регионе и самые высокие надои молока.

Люди в материале: Анатолий Хотько, Каирлы Омашев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Корова по кличке Маланка из Брестской области стала лучшей в Беларуси. Итоги традиционного конкурса красоты среди буренок подвели 6 июня на...
 
Новости дня
Новости разные
 
По улице Белова в Пинске появится новый торговый центр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
06.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика