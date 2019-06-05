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Деликатный вопрос: на въезде в страну оборудовали санузел "по последнему слову"
06.06.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брест - это западные ворота нашей страны! Многочисленных гостей Беларуси встречает пограничный автопереход "Варшавский мост". Первое впечатление от нашей страны туристы безусловно получают при посещении объектов приграничной инфраструктуры. Именно поэтому руководством Бреста при подготовке к празднованию 1000-летия было уделено особое внимание состоянию объектов, предназначенных для сервисного обслуживания гостей и жителей Беларуси, расположенных на границе. Турист, въезжающий на территорию чужого государства, всегда обратит внимание на внешний вид и состояние санитарных помещений.
Тем более, что пересечение границы - процесс часто длительный и утомительный, а возможности человеческого организма далеко не безграничны. И даже если "наши" работают быстро, то к сопредельной стороне иногда есть вопросы по скорости оформления. Неудивительно, что туристы, прорвавшись через
Задачу провести реконструкцию объекта поставил глава Брестского городского исполнительного комитета, и сегодня мы посмотрели, как она была выполнена.
Санузел платный, на текущий момент цена - 60 копеек, но в дальнейшем она может быть откорректирована. Стоимость будет зависеть от того, будет ли объект самоокупаемым - расходы на электричество, воду и зарплату обслуживающему персоналу никто не отменял. Приятно, что есть возможность провести платёж по карточке, ведь бывает и так, что мелочи нет. Санузел уже работает, никаких особенных церемоний по его открытию не проводили, а сегодня ознакомились - как выполнено поручение по реконструкции.
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Брест - это западные ворота нашей страны! Многочисленных гостей Беларуси встречает пограничный автопереход "Варшавский мост". Первое впечатление от нашей страны...
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