Источник материала: Виртуальный Брест

Брест - это западные ворота нашей страны! Многочисленных гостей Беларуси встречает пограничный автопереход "Варшавский мост". Первое впечатление от нашей страны туристы безусловно получают при посещении объектов приграничной инфраструктуры. Именно поэтому руководством Бреста при подготовке к празднованию 1000-летия было уделено особое внимание состоянию объектов, предназначенных для сервисного обслуживания гостей и жителей Беларуси, расположенных на границе. Турист, въезжающий на территорию чужого государства, всегда обратит внимание на внешний вид и состояние санитарных помещений.





Тем более, что пересечение границы - процесс часто длительный и утомительный, а возможности человеческого организма далеко не безграничны. И даже если "наши" работают быстро, то к сопредельной стороне иногда есть вопросы по скорости оформления. Неудивительно, что туристы, прорвавшись через Варшавский мост в сторону Беларуси, прежде всего интересуются определённым деликатным сервисом - а где тут туалет? На выезде из страны он давно работает - там никаких проблем, как у нас, так и у поляков. А вот на въезде - скажем так, люди предпочитали всё же потерпеть до другого места. Но так было раньше, с этого момента можете не сомневаться, сервис достойный. Тем более, что уже совсем скоро ожидаются гости на Европейские игры, которые будут ехать в том числе по билетам вместо виз. Это значит - поток людей возрастёт.





Задачу провести реконструкцию объекта поставил глава Брестского городского исполнительного комитета, и сегодня мы посмотрели, как она была выполнена.





Санузел платный, на текущий момент цена - 60 копеек, но в дальнейшем она может быть откорректирована. Стоимость будет зависеть от того, будет ли объект самоокупаемым - расходы на электричество, воду и зарплату обслуживающему персоналу никто не отменял. Приятно, что есть возможность провести платёж по карточке, ведь бывает и так, что мелочи нет. Санузел уже работает, никаких особенных церемоний по его открытию не проводили, а сегодня ознакомились - как выполнено поручение по реконструкции.