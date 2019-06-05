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Названы номинанты на премию Союзного государства

06.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стали известны номинанты на премию Союзного государства в области литературы и искусства. В Минске прошло заседание Экспертного совета, передает телеканал «МИР 24».

Претендентов четверо. От России – авторский коллектив анимационного цикла «Сказки старого пианино». Проект рассказывает детям о великих композиторах. Остальные номинанты из Беларуси: дирижер президентского оркестра Виктор Бабарыкин, солистка Большого театра оперы и балета Оксана Волкова и народный артист Александр Ефремов.

После общественного обсуждения выберут троих лауреатов. А само награждение пройдет следующим летом на «Славянском базаре в Витебске».

«Все кандидатуры, которые представлены и российской стороной, и нашей стороной, безусловно, заслуживают присуждения этой премии.  В дальнейшем придется сложнее, потому что придется все-таки выбрать. Это конкурс, и не все смогут победить», – сказала сопредседатель Экспертного совета, первый заместитель Министра культуры Беларуси Наталья Карчевская.

Премию Союзного государства вручают раз в два года. Ее денежный эквивалент – пять миллионов российских рублей.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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После общественного обсуждения выберут троих лауреатов. Награждение пройдет следующим летом на «Славянском базаре в Витебске».
 
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