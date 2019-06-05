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Названы номинанты на премию Союзного государства
06.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стали известны номинанты на премию Союзного государства в области литературы и искусства. В Минске прошло заседание Экспертного совета, передает телеканал «МИР 24».
После общественного обсуждения выберут троих лауреатов. А само награждение пройдет следующим летом на «Славянском базаре в Витебске».
Премию Союзного государства вручают раз в два года. Ее денежный эквивалент – пять миллионов российских рублей.
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После общественного обсуждения выберут троих лауреатов. Награждение пройдет следующим летом на «Славянском базаре в Витебске».
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