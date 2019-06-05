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Жительница Витебска 20 лет незаконно получала 2 пенсии

06.06.2019 19:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жительница Витебска 20 лет незаконно получала 2 пенсии
Фото из открытых источников

Пожилой женщине сейчас 75 лет. Ещё в 1995 году она вышла на пенсию по выслуге лет. В то время фигурантка уголовного дела проживала в Слониме, а поэтому обратилась в местное управление социальной защиты за причитающимися выплатами. 

В 1999 году женщина переехала на постоянное место жительства в Витебск. И здесь она также написала заявление на выплату пенсии, сообщили в УВД Витебского облисполкома. 

Женщина указала в документах, что другие выплаты не получает. После этого ей была начислена еще одна пенсия, которую она регулярно получала на протяжении практически 20 лет. При этом сумма незаконных выплат составила чуть более 32 тысяч рублей. 

Жительница Витебска 20 лет незаконно получала 2 пенсии
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Теги: Витебск
 
 
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