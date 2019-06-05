Жительница Витебска 20 лет незаконно получала 2 пенсии

Источник материала: Аргументы и факты

Пожилой женщине сейчас 75 лет. Ещё в 1995 году она вышла на пенсию по выслуге лет. В то время фигурантка уголовного дела проживала в Слониме, а поэтому обратилась в местное управление социальной защиты за причитающимися выплатами.

В 1999 году женщина переехала на постоянное место жительства в Витебск. И здесь она также написала заявление на выплату пенсии, сообщили в УВД Витебского облисполкома.