Брестская пограничная группа принимает очередных новобранцев

Источник материала: Виртуальный Брест

8 июня у памятника «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим» в мемориальном комплексе «Брестская крепость - герой» слова присяги на верность Родине произнесут около 100 молодых парней, призванных в Брестскую Краснознамённую пограничную группу имени Ф.Э. Дзержинского из Минского, Гомельского и Брестского регионов.





В торжественном мероприятии примут участие: заместитель Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Буткевич Игорь Евгеньевич, представители местных органов власти, командование Брестской пограничной группы, ветераны органов пограничной службы, родные и близкие нового пополнения пограничников.

Символично, что слова торжественной клятвы из уст новобранцев прозвучат в Брестской крепости, которая является символом мужества, героизма и доблести воинов былых поколений. С этого момента вся служба военнослужащего и каждый его поступок будут сравниваться с ценой торжественной клятвы. Военную присягу недаром называют государственным документом особой важности, нравственным ориентиром для каждого воина.

В течение полутора месяцев, находясь на учебном пункте, новобранцы постигнут азы начальной военной подготовки, получат знания и навыки для службы на государственной границе по специальностям: инспектор пограничной службы, младший контролёр пограничного контроля, инженер, водитель, повар и вожатый служебных собак.

Уже с первых дней юноши привыкают к новому для них укладу жизнедеятельности, формируют воинский коллектив, воспитывают в себе качества, необходимые военнослужащим органов пограничной службы. После окончания учебного процесса молодых пограничников направят для дальнейшего прохождения срочной службы в подразделения Брестской пограничной группы, где им будет предоставлена возможность совершенствовать своё пограничное мастерство в реальных условиях обстановки.

После присяги родные и близкие военнослужащих учебного пункта смогут познакомиться с бытом брестских пограничников, а также встретятся с командованием пограничной группы, после чего «новоиспечённые» пограничники пойдут в первое в их военной жизни увольнение.