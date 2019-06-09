Абитуриенту важно знать!

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Время начала ЦТ– 11.00.





ГРАФИК проведения централизованного тестирования.







Регистрация на ЦТ в резервные дни осуществляется с 30 июня по 2 июля.

ГРАФИК проведения централизованного тестирования в резервные дни.







Абитуриенту ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится ЦТ, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;

фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;

меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий;

использовать телефоны и иные средства связи.

Абитуриент обязан иметь:

пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь, или удостоверение беженца, или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность); ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Участник ЦТ может воспользоваться калькулятором (только на ЦТ по физике и химии).

Для хорошего результата абитуриентам рекомендуется накануне отдохнуть, позавтракать, одеться в вещи из хлопка или льна, желательно исключить обувь на высоких каблуках и не позднее 10.30, а лучше пораньше, быть со всеми необходимыми вещами в пункте проведения ЦТ. И самое главное - спокойно и вдумчиво выполнять задания теста. Желаем успехов!



