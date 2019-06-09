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Абитуриенту важно знать!
10.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Время начала ЦТ– 11.00.
ГРАФИК проведения централизованного тестирования.
Регистрация на ЦТ в резервные дни осуществляется с 30 июня по 2 июля.
ГРАФИК проведения централизованного тестирования в резервные дни.
Абитуриенту ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
проносить, а также использовать в аудиториях, где проводится ЦТ, любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета;
фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;
меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий;
использовать телефоны и иные средства связи.
Абитуриент обязан иметь:
пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь, или удостоверение беженца, или справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность); ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Участник ЦТ может воспользоваться калькулятором (только на ЦТ по физике и химии).
Для хорошего результата абитуриентам рекомендуется накануне отдохнуть, позавтракать, одеться в вещи из хлопка или льна, желательно исключить обувь на высоких каблуках и не позднее 10.30, а лучше пораньше, быть со всеми необходимыми вещами в пункте проведения ЦТ. И самое главное - спокойно и вдумчиво выполнять задания теста. Желаем успехов!
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Время начала ЦТ– 11.00. ГРАФИК проведения централизованного тестирования. Регистрация на ЦТ в резервные дни осуществляется с 30 июня по 2 июля. ГРАФИК проведения...
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