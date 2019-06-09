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Журналисты со Смоленщины посетили редакцию газеты «Святло Кастрычніка»
10.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В редакции районной газеты «Святло Кастрычніка» прошла творческая встреча со смоленскими журналистами, членами Смоленского областного объединения Всероссийской общественной организации «Союз журналистов России», студентами отделения журналистики СмолГУ, представителями общественных организаций.
Главный редактор газеты Михаил Букинич рассказал о работе коллектива, темах, которые поднимаются на страницах издания, ответил на интересующие гостей вопросы. Участники мероприятия также смогли поделиться друг с другом опытом работы и волнующими темами.
Подробности читайте в номере газеты за 12 июня.
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В редакции районной газеты «Святло Кастрычніка» прошла творческая встреча со смоленскими журналистами, членами Смоленского областного объединения...
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