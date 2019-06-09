Источник материала: Новости Волковыска

Столбики термометров в Беларуси и в Гродненском регионе в частности уже несколько дней не опускаются ниже 25 градусов по Цельсию в дневные часы.

И, похоже, жара спадать не намерена. На этой неделе синоптики уже не просто делают прогноз, а предупреждают жителей, что солнце будет светить еще сильнее. В дневные часы 11-12 июня на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°С. Жаркая погода сохранится и 13-15 июня.

Справочно:

Резкие перепады температуры воздуха приводят к колебаниям содержания кислорода в атмосфере, при потеплении кислорода становиться меньше, а при похолодании, наоборот, больше. Когда вместе с колебаниями температуры происходит и изменение давления, то риску для здоровья подвергаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

В случае, если повышение давления и резкое снижение температуры воздуха протекает вместе с холодными дождями, то особенно сильно сказывается людей астматиках, гипертониках и лицах с желчнокаменной и почечнокаменной болезнями. Если перепады температур составляют более 8 градусов в сутки, то это приводит к выбросу в организме человека гистамина, вызывающий аллергический реакций, порой даже у тех, у кого ни разу не было подобных проблем.

Рекомендации для населения при резком изменении погодных условий

Для того чтобы уменьшить воздействие резких изменений погоды необходимо:

Заниматься умеренными физическими нагрузками, например, спортивным шагом, плаванием. Характер физических упражнений должен учитывать особенности и способности вашего организма и его состояния.

Сбалансированное, полноценное питание, с учетом того, что может провоцировать головные боли и аллергию. Переедать и недоедать, тоже не стоит.

Уделяйте время сну. Обратите также внимание на то, на чем вы спите, иногда это кардинально влияет на метеозависимость.

Откажитесь от вредных привычек.

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