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Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…

10.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…

Таким принципом руководствуются педагоги в открывшихся в первые дни каникул лагерях.

Роскошный дворовой пейзаж, чарующая зеленая панорама у здания Радунского районного центра туризма, краеведения и экологии настраивают на позитивные эмоции. Не первый летний сезон в эту живописную картину гармонично вписываются туристические палатки. Именно здесь располагается краеведческий лагерь «Туристята». До настоящих туристов с вылазками в лес, на водоем, дальними велопробежками, полевой кухней и ночлегом в палатках ребятишкам нужно подрасти. И, конечно, пополнить багаж знаний в этом деле. В данном направлении и работает коллектив Центра.


Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…

Надо сказать, при разработке концепции мероприятий в оздоровительном лагере за основу взяты знаковые даты нынешнего года: 75-летие Гродненской области и освобождения Беларуси, а также Год малой родины.


Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…

— Принеманье объединяет 17 районов, в каждом из них есть интересные памятники, строения, богатая история, жили и живут известные люди. Ребята с увлечением расширяют свой кругозор, изучая не только историю Вороновщины, но всей Гродненской области, — рассказывает о первых днях пребывания здесь отдыхающих начальник лагеря Екатерина Шилинь. — Конечно, хотелось бы побывать в каждом районе, но для начала мы посетим соседнюю Лиду, побываем в замке, музее, в городе ждет ребят и развлекательная программа. В планах «Туристят» поездка по маршруту Радунь-Погородно-Осова. Школьники не раз слышали рассказы про связисток, память о которых увековечил памятник в Погородно, об органе в осовском костеле. Но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Помимо экскурсий различного формата, мальчишки и девчонки ждут не дождутся велостартов, спортландии, встреч с интересными гостями. Все это есть в программе 18-дневного лагеря.


Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…
Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…
Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…

По моей оценке, условия пребывания здесь просто замечательные: вроде на лоне природы, но в непогоду комфортные просторные помещения Центра рядом, сбалансированное трехразовое питание, витамины, развлечений для малышни уйма, а самое главное — здесь безопасно.

— К нынешнему сезону у нас произошли разительные перемены, — делится радостью директор Центра Мария Блашко. — Мы значительно расширили площади, но и заметно преобразились. Выделенный после закрытия школы-интерната третий этаж здания обустроили под спальный корпус. Все ремонтные работы производили хозспособом за спонсорские средства КСУП «Дотишки», руководство сельхозпредприятия выделило нам 1000 рублей. Сейчас в уютных спальнях для ребят организован дневной сон. Есть комната для отдыха воспитателей, обустроены санузлы, душевая. «Туристята» довольны, думаю, другие отдыхающие здесь школьники и взрослые тоже оценят комфорт.


Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…
Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…
Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…

Пока я знакомилась с бытом в лагере, мальчишки и девчонки азартно соперничали в знании песен и мелодий на военную тематику, а после живо разучивали знакомые старшему поколению «Смуглянку», «Три танкиста», «День Победы», «Катюшу»… В сторонке держались две девочки.

— Неужели не интересно? — спрашиваю у новых знакомых — Вики и Ксении.

— Нам больше нравятся загадки, шарады, ребусы, квесты…Вот там мы покажем, на что способны. В лагере забавно. Мы дружим и уже не первое лето отдыхаем вместе. А мамы говорят, что им спокойнее, когда мы в лагере.


Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…
Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…

«Колосок» к колоску


Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…

Возвращаясь в редакцию на прилегающем к дороге пшеничном поле вблизи Погородно заметила группу подростков. Любопытство заставило сделать остановку.

— Ребята, может, для отдыха не совсем подходящее место? — пытаюсь завязать разговор с парнями и девушками.

— А мы пока и не отдыхаем. Работаем, — возразила молодежь.

— Это ребята из лагеря труда и отдыха «Колосок», — присоединились к разговору взрослые. — До обеда они помогают аграриям КСУП э/б «Погородно».  А после для них организовано полезное времяпрепровождение в школе.


Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…
Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…

— А почему выбрали именно такой профиль лагеря?

— Во-первых, можно заработать, а во-вторых, некоторые из нас планируют пойти в сельское хозяйство — начальная практика агрономии уже будет, — рассуждает по-взрослому старшеклассники. — Да и стыдно, живя в деревне, не уметь отличить пшеницу от ржи, ячменя или тритикале.

— Так чем вы занимаетесь? Посевы вроде чистые…

— Сорняки редко встречаются, но другим зерновым культурам на пшеничном поле тоже не место.

За ходом видовой прополки семенных посевов строго следила нарядчик участка Татьяна Пашкелевич — от ее оценки качества выполнения и старания ребят будет зависеть оплата труда. Серьезный подход.

Вот так, пока малыши беззаботно проводят каникулы, старшеклассники отдыхают с прицелом на взрослую жизнь.


Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…
Узнай новое, открой необычное, сделай полезное…

СПРАВКА:

Родительская доплата к госдотации за путевку в 18-дневный лагерь дневного пребывания в зависимости от возраста варьирует от 7 до 22 рублей.

В нынешний сезон в аг. Погородно с 6 по 14 августа будут организованы круглосуточные палаточные лагеря. Записаться в туристско-краеведческий лагерь «Поиск» могут воспитанники Радунского РЦТКиЭ, а в «Следопыты» — учащиеся Погородненской СШ. Возраст юных туристов-отдыхающих — от 10 лет. Стоимость путевки для родителей — от 13 рублей.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Таким принципом руководствуются педагоги в открывшихся в первые дни каникул лагерях. Роскошный дворовой пейзаж, чарующая зеленая панорама у здания Радунского...
 
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