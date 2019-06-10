Владимир Петько назначен заместителем председателя Пинского райисполкома

Источник материала: Полесская правда



Заместителем председателя Пинского районного исполнительного комитета назначен Владимир Павлович ПЕТЬКО.

Родился в д. Новая Мышь Барановичского района в 1961 году. В 1985 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «экономика по бухгалтерскому учету и анализу сельскохозяйственной деятельности». Работал заместителем главного бухгалтера, а затем главным бухгалтером колхоза им. Щорса (Злынковский район, Брянская область, РФ), в 1989-1990 годах – главным бухгалтером управления сельского хозяйства и продовольствия Злынковского райисполкома, с 1990 по 2006 годы – главным бухгалтером СПК «Лопатино» (Пинский район). В 2006-2012 годах занимал должность заместителя председателя Пинского межрайонного Комитета государственного контроля. С 2012 года, до назначения заместителем председателя райисполкома, возглавлял межрайонный комитет КГК.