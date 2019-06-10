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Строители приступили к консервации костёла иезуитов

11.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Костёл иезуитов является памятником архитектуры второй категории республиканского значения. Поэтому когда зимой 2017 года часть кровли и стены обрушились, многие люди, службы, организации и предприятия сразу подключились к сбору средств на спасение архитектурной ценности. Проведение противоаварийных работ на территории костёла велось поэтапно. Возле объекта работа кипела в любое время года. Что будет дальше происходить с костёлом, смогут ли дети вернуться в Центр детского творчества и школу искусств в сентябре?

Строители приступили к консервации костёла иезуитов

В начале этого года строители из г. Могилёва провели необходимые работы по снятию аварийности памятника архитектуры, а весной здание было защищено баннером в целях безопасности людей, а также защиты строения от атмосферных осадков и, как следствие, его дальнейшего разрушения.

— Решением облисполкома заказчиком объекта «Бывший коллегиум иезуитов — костёл, монастырский корпус, с сюжетными росписями в интерьере келий и трапезной в г. Мстиславле Могилёвской области» — стало управление капитального строительства г. Могилёва, — рассказала директор историко-археологического музея Людмила Кириенко. — Данная организация согласовала всю нужную документацию для начала работы. Консервация призвана стабилизировать конструкцию костёла и закрыть здание от проникновения атмосферных осадков.

Был определён подрядчик по производству работ. Бригада строителей прибудет в район уже на следующей неделе.

— Строители проведут укрепление фундамента. В подземной части костёла будут заложены сводчатые проходы, арки, — сообщил главный специалист отдела архитектуры и строительства райисполкома Игорь Савицкий. — Пустоты заполнят песчаными смесями. Это необходимо для того, чтобы подземная часть костёла стала максимально устойчивой и не была подвержена деформации.

После обрушения была нарушена конструктивная целостность кровли, что привело к её деформациям — прогибам и проседаниям. Поэтому она будет частично демонтирована и заменена на новую. Нельзя определить точные сроки завершения консервации, хотя будут стремиться провести её оперативно. В первую очередь потому, что работа в здании костёла требует осторожности, внимательности, определённых специальных знаний и опыта. На любом этапе консервации может возникнуть нештатная ситуация, предсказать которую довольно сложно. Поэтому всем нам нужно набраться терпения, а горожанам отнестись с пониманием к масштабу предстоящих работ, финансирование которых проводит государство.

На спасение исторического объекта во втором квартале 2019 г. было выделено 550 тысяч рублей из областного и республиканского бюджетов и Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.

 

 

 
 
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Костёл иезуитов является памятником архитектуры второй категории республиканского значения. Поэтому когда зимой 2017 года часть кровли и стены обрушились, многие...
 
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