Новый магазин «Квартал вкуса» открыл свои двери для покупателей в минувший четверг. Расположился он в здании бывшего магазина «Смоляночка».

Желающих посетить магазин в этот день было много. Это и неудивительно: большой жилой микрорайон, рядом больница, а магазинов здесь не так много. Сеть гастрономов «Квартал вкуса» позиционирует себя как магазины формата “у дома”, предлагающая своим покупателям продукты как собственного производства, так и от поставщиков.





— Многие жители не могли дождаться, когда же откроется магазин, — рассказывает заместитель заведующего магазином Анна Сергеевна Якоцук. — приходили, интересовались. И на открытии было многолюдно, мы даже не ожидали. Своим покупателям предлагаем большой ассортимент продукции торговой марки «Петруха», она пользуется спросом, выпечку, бакалею, молочную продукцию и другое. В «Квартале вкуса» каждые две недели и каждые выходные проходят различные акции, ежемесячно — «черная пятница», когда размер скидки составляет 50%. Магазин предлагает ассортимент для каждой целевой группы.





Корр. «КС».

На фото : открытие магазина; первый покупатель магазина.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.