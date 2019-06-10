15.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет Якубицкая Наталья Викторовна, председатель Минского областного Совета депутатов, тел. 500 41 60.
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15 июня «прямую телефонную линию» проведет Наталья Якубицкая
11.06.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
15.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет Якубицкая Наталья Викторовна, председатель Минского областного Совета депутатов, тел. 500 41 60.
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15.06.2019 г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет Якубицкая Наталья Викторовна, председатель Минского областного Совета депутатов, тел. 500 41 60. Сообщение 15...
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