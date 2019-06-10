ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эстафета огня «Пламя мира» прошла через Солигорск

11.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Эстафета огня «Пламя мира» прошла через Солигорск

11 июня Солигорский район первым из регионов Минской области принял эстафету факельного огня «Пламя мира», приуроченную ко II Европейским играм.

В рамках эстафеты факелоносцы посетили значимые объекты Солигорщины: побывали под землей и поднялись на самую высокую точку района. Центральным событием стала эстафета огня II Европейских игр по центральным улицам Солигорска, пишет «Электронный Солигорск».

Факелоносцами для эстафеты были выбраны известные люди, спортсмены, общественные деятели.

По окончании эстафеты на Центральной площади города состоялась красочное торжественное мероприятие с концертом.

Эстафета огня «Пламя мира» прошла через Солигорск

Эстафета огня «Пламя мира» прошла через Солигорск

Эстафета огня «Пламя мира» прошла через Солигорск

Эстафета огня «Пламя мира» прошла через Солигорск

Эстафета огня «Пламя мира» прошла через Солигорск

  • В дальнейшем факелоносцы продолжат пусть через Несвиж, Молодечно, Мядель, Логойск, Борисов, Жодино и Заславль. Главная задача эстафеты – показать гостям спортивного форума самые знаковые места регионов Беларуси.


Фото: Электронный Солигорск

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня Солигорский район первым из регионов Минской области принял эстафету факельного огня «Пламя мира», приуроченную ко II Европейским играм.
 
Новости дня
Новости разные
 
Работа комиссии по приемке аккумуляторного завода в Бресте продлена до 21 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика