Эстафета огня «Пламя мира» прошла через Солигорск

Источник материала: Слуцк Город





11 июня Солигорский район первым из регионов Минской области принял эстафету факельного огня «Пламя мира», приуроченную ко II Европейским играм.

В рамках эстафеты факелоносцы посетили значимые объекты Солигорщины: побывали под землей и поднялись на самую высокую точку района. Центральным событием стала эстафета огня II Европейских игр по центральным улицам Солигорска, пишет «Электронный Солигорск».

Факелоносцами для эстафеты были выбраны известные люди, спортсмены, общественные деятели.

По окончании эстафеты на Центральной площади города состоялась красочное торжественное мероприятие с концертом.





















В дальнейшем факелоносцы продолжат пусть через Несвиж, Молодечно, Мядель, Логойск, Борисов, Жодино и Заславль. Главная задача эстафеты – показать гостям спортивного форума самые знаковые места регионов Беларуси.