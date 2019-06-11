Лучших учеников учреждений профобразования области выбрали в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцке выбрали лучших учащихся учреждений профобразования. Этот конкурс в Минской области прошел впервые. Почетного звания удостоились 27 учащихся в 9 номинациях, сообщает МЛЫН.BY .

Учащийся 3 курса Солигорского государственного колледжа Андрей Маринич осваивает специальность облицовщика-плиточника, а в свободное от учебы время постигает творческую сторону своей будущей профессии – создает из обычной плитки настоящие шедевры мозаики. Одна из последних работ, которую Андрей заканчивал прямо во время интервью — композиция «Аист». На ее выполнение мастера отводят 12 часов, талантливый парень же управился за 7. Благодаря недюжинному упорству, старательности и большим способностям, Андрей выиграл немало областных и республиканских конкурсов. Последнюю награду привез около месяца назад из Витебска. А сегодня в копилку достижений попало еще и звание «Лучший учащийся учреждения профессионального образования Минской области».





— Я никогда не умел толком рисовать, но мне всегда хотелось попробовать себя в творчестве. В колледже у меня появилась такая возможность, стал создавать композиции из плитки. А когда получилось, понял, что хочу этим заниматься. И дело не только в конкурсах и наградах: такая работа пригодится мне в будущей профессиональной деятельности, — уверен Андрей Маринич.

Награждение победителей конкурса проходило в рамках Областного фестиваля учреждений профессионального образования «Территория опыта, достижений и возможностей». В масштабном мероприятии приняли участие более 400 человек. Главной площадкой мероприятия стал Слуцкий государственный колледж. На один день его территория превратилась в огромную презентационную зону, где были представлены все учреждения среднего специального и профессионально-технического образования Минщины.

Представители учебных заведений не просто презентовали свою работу, но и организовали интересные мастер классы, в которых мог принять участие любой желающий. Так, Слуцкий аграрно-технический колледж предлагал научиться мастерству нанесения жидких обоев, Борисовский государственный колледж обучал искусству аквагрима, а представители Марьиногорского государственного колледжа раздавали советы, как снизить кислотность почвы на огороде. Кроме того, участников мероприятия научили готовить вкусный сыр в домашних условиях.

Кстати, фестиваль – это не только площадка для взаимообмена опытом, это еще и прекрасный подход к профориентации школьников. На большое мероприятие в Слуцк приехали выпускники 9 классов из близлежащих районов. Учащиеся школ №2 и №3 Копыля посетили все интерактивные площадки, познакомились с разными профессиональными направлениями, и некоторые ребята даже успели сделать важный жизненный выбор.

— Очень понравились кулинарные мастер-классы, которые сегодня организовали учащиеся Слуцкого государственного колледжа. И я окончательно определилась: буду поступать на специальность «Кондитер», — поделилась планами Ксения Кондратович, выпускница 9 класса СШ №3 Копыля.





А вот Дарья Магамбетова и Дмитрий Сикорский заинтересовались специальностью «программирование». Правда, с колледжем еще не определились – слишком большой выбор.

— На самом деле, подобные фестивали – очень хорошая идея. Ведь самому объехать все колледжи области попросту невозможно. А тут коротко и ясно нас познакомили с перспективами, которые открывает то или иное учреждение, дали возможность пообщаться с преподавателями и учащимися. Взяла много разных буклетов, буду изучать, — рассказала Дарья Магамбетова.













Екатерина Елисеева