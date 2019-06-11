Источник материала: Новости Волковыска

Победительницей конкурса «Лучшая племенная корова молочной породы», который проводился в рамках выставки «Белагро-2019», стала парнокопытная и рогатая представительница Брестской области.

Гран-при достался корове Маланке, выращенной на племзаводе «Мухавец» и дающей более 40 л молока в сутки. Она также заняла первое место среди коров второй лактации.

По первой лактации победила буренка Моника из племзавода «Россь», по третьей и четвертой – еще два представителя Гродненской области из СПК имени Деньщикова и СПК «Свислочь».

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