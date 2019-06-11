Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…

Источник материала: Слуцк Город

Именно так звучит специальное предложение от дилера Renault в Солигорске для жителей города и прилегающих районов.





С сегодняшнего дня и до конца июня в дилерском центре на ул. Кольцевая, 6, можно приобрести любую из моделей Renault на специальных условиях, приуроченных к 70-летию открытия месторождения калийной соли в 1949 году.

Независимо от того, какой из Renault выберет покупатель, в дилерском центре Renault в Солигорске он получит свое новое авто по акционной цене, с возможностью приобретения машины в кредит без авансового платежа и бонусом в виде дополнительной выгоды на автомобиль, делающей покупку еще приятнее и доступнее.





При этом никаких ограничений в части ассортимента. Акция распространяется на весь модельный ряд: популярные вседорожники Stepway, брутальные Duster, стильные кроссоверы Kaptur и даже премиальные Renault Koleos.





















Кредит с авансом 0%

В отличие от других подобных предложений, новый кредит Renault с авансовым платежом 0% имеет максимально прозрачные условия. Онлайн-оформление кредита без справок и поручителей производится прямо в автоцентре Renault в Солигорске.





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Услуга Trade-in позволит Вам приобрести любой новый Renault с приемом в зачет Вашего автомобиля с пробегом, без томительного ожидания момента его продажи.

При этом стоимость машины с пробегом, озвученная дилером, будет зачтена в счет оплаты Вашего нового Renault.

Ваш новый Renault и Ваши персональные выгоды ждут Вас в дилерском центре Renault в Солигорске!

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by