ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…

12.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Именно так звучит специальное предложение от дилера Renault в Солигорске для жителей города и прилегающих районов.

Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…

С сегодняшнего дня и до конца июня в дилерском центре на ул. Кольцевая, 6, можно приобрести любую из моделей Renault на специальных условиях, приуроченных к 70-летию открытия месторождения калийной соли в 1949 году.

Независимо от того, какой из Renault выберет покупатель, в дилерском центре Renault в Солигорске он получит свое новое авто по акционной цене, с возможностью приобретения машины в кредит без авансового платежа и бонусом в виде дополнительной выгоды на автомобиль, делающей покупку еще приятнее и доступнее.

Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…

При этом никаких ограничений в части ассортимента. Акция распространяется на весь модельный ряд: популярные вседорожники Stepway, брутальные Duster, стильные кроссоверы Kaptur и даже премиальные Renault Koleos.

Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…

Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…

Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…

Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…

Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…

Кредит с авансом 0%

В отличие от других подобных предложений, новый кредит Renault с авансовым платежом 0% имеет максимально прозрачные условия. Онлайн-оформление кредита без справок и поручителей производится прямо в автоцентре Renault в Солигорске.

Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…

Trade-in по программе Renault SELECTION

Вы хотите сменить Ваш прежний автомобиль на новый Renault?
Услуга Trade-in позволит Вам приобрести любой новый Renault с приемом в зачет Вашего автомобиля с пробегом, без томительного ожидания момента его продажи.
При этом стоимость машины с пробегом, озвученная дилером, будет зачтена в счет оплаты Вашего нового Renault.

Ваш новый Renault и Ваши персональные выгоды ждут Вас в дилерском центре Renault в Солигорске!

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

renault.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно так звучит специальное предложение от дилера Renault в Солигорске для жителей города и прилегающих районов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Перекрытие железнодорожного переезда на ул. Дубровская 15 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика