|
Покупать новые Renault в Солигорске с сегодняшнего дня выгодно вдвойне. И вот почему…
12.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Именно так звучит специальное предложение от дилера Renault в Солигорске для жителей города и прилегающих районов.
С сегодняшнего дня и до конца июня в дилерском центре на ул. Кольцевая, 6, можно приобрести любую из моделей Renault на специальных условиях, приуроченных к 70-летию открытия месторождения калийной соли в 1949 году.
Независимо от того, какой из Renault выберет покупатель, в дилерском центре Renault в Солигорске он получит свое новое авто по акционной цене, с возможностью приобретения машины в кредит без авансового платежа и бонусом в виде дополнительной выгоды на автомобиль, делающей покупку еще приятнее и доступнее.
При этом никаких ограничений в части ассортимента. Акция распространяется на весь модельный ряд: популярные вседорожники Stepway, брутальные Duster, стильные кроссоверы Kaptur и даже премиальные Renault Koleos.
Кредит с авансом 0%
В отличие от других подобных предложений, новый кредит Renault с авансовым платежом 0% имеет максимально прозрачные условия. Онлайн-оформление кредита без справок и поручителей производится прямо в автоцентре Renault в Солигорске.
Trade-in по программе Renault SELECTION
Вы хотите сменить Ваш прежний автомобиль на новый Renault?
Ваш новый Renault и Ваши персональные выгоды ждут Вас в дилерском центре Renault в Солигорске!
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно так звучит специальное предложение от дилера Renault в Солигорске для жителей города и прилегающих районов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)