14 июня - Всемирный день донора крови

Источник материала: Пинский Вестник

Донор — это человек, который отдает свою кровь другому. Слово донор происходит от латинского глагола donare, что означает дарить.

Донорство крови — добровольная сдача крови и (или) ее компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и ее компонентов.

Кровь как уникальное лечебное средство незаменима

Практически все искусственные заменители крови, известные в настоящее время, дороги и не способны полностью заменить все компоненты и воспроизвести все функции крови в организме, а также имеют побочные эффекты. Поэтому донорская кровь остается практически незаменимой при переливании пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций и при тяжелых родах. Кровь также жизненно необходима больным гемофилией, анемией и онкологическим больным при химиотерапии.

Тема кампании этого года

В этом году темой кампании стали донорство крови и обеспечение всеобщего доступа к безопасному переливанию крови в качестве составной части всеобщего охвата услугами здравоохранения под девизом «Безопасная кровь для всех». Тема кампании содержит настоятельный призыв к тому, чтобы все большее число людей становились донорами и регулярно сдавали кровь, поскольку это является залогом обеспечения стабильных национальных поставок крови в достаточном объеме для всех пациентов, которым показано переливание крови.

Донором может быть каждый здоровый человек, достигший 18 лет, независимо от пола и профессии.

Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что дача крови в дозе до 500 мл. совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека. Поэтому доза 450 мл. называется физиологической.

Доноры более устойчивая популяция людей, они меньше болеют

Периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора, дают омолаживающий эффект. Недаром в старину многие болезни лечили с помощью кровопускания.

Люди эволюционно приспособлены к кровопусканиям: это универсальный механизм реакции при травмах, а у женщин — вообще часть функционирования организма. Кровопускание в научно-обоснованных дозах обладает стимулирующим эффектом, поэтому доноры — в большинстве своем активные и жизнерадостные люди. Последние исследования показали, что доноры реже болеют ишемической болезнью сердца. Сдавать кровь особенно полезно людям экстремальных специальностей: военнослужащим, сотрудникам службы спасения, охранникам, а также людям подверженным профессиональному риску. Доноры более устойчивы к кровопотере, и если одинаковое ранение получит донор и человек, который не сдавал кровь, у первого шансы уцелеть значительно выше.

Мужчинам полезно быть донорами

Мужчинам, не подверженным заболеваниям собственно крови, рекомендуется регулярное донорство.

Мужчины сделавшие донорство постоянной практикой, избавляются от лишнего железа, повышенную концентрацию которого в крови связывают теперь с все большим распространением сердечно-сосудистых заболеваний.

Безопасно ли донорство крови?

Каждый донор перед кроводачей обязательно проходит медицинский осмотр. Обследования доноров, как непосредственно после кроводачи, так и спустя много лет, не выявили отклонений от нормы в состоянии их здоровья.

Кровь донора тщательно исследуют: проверяется содержание гемоглобина, определяется групповая и резусная принадлежность крови, проводятся тестирование крови на ВИЧ-инфекцию, гепатит В и С, сифилис.

Режим донора

Не следует давать кровь после работы в ночную смену. Если донор накануне или за 2–3 часа до дачи крови поел жирную пищу, то в крови резко увеличится количество жира, который снижает ее лечебную ценность. Но донор не должен давать кровь натощак. Накануне в 6–7 часов вечера следует поужинать, а в день кроводачи ограничиться легким завтраком: чай, булка с вареньем.

Категорически запрещается накануне и в день кроводачи употребление алкогольных напитков, а также нельзя употреблять жирную и молочную пищу!

Быть безвозмездным донором – это своеобразная форма солидарности: гражданской, христианской, человеческой… Это престижно, достойно, это означает, что ты здоровый взрослый человек, имеющий активную гражданскую позицию, желающий сделать мир чуточку лучше.

Ольга ЦВИРКО,

Заведующий филиалом «Станция переливания крови»