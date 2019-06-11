

Руслан Владыко / Роман Протасевич, Еврорадио​

"Еврорадио" . По словам продюсера «Ляписа Трубецкого» Евгения Колмыкова, в этот вечер Руслан зашёл в бар на улице Солтыса буквально на две минуты. Через час его нашли без сознания, передает





"Вечером 6-го Руслан вышел от сестры. Рядом с домом, который находится в Дражне, зашёл в кабак. На часах было 22:28. В 22:30, опрокинув на баре рюмку, он оттуда вышел. Есть видеозапись его нахождения в баре. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до этого сидел за соседним столиком рядом с тремя друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. В 23:30 Руслана доставили в реанимацию. Кто и где его нашёл — непонятно. Родной сестре следствие эту информацию не даёт. Руслан находится на искусственной вентиляции лёгких. Ему сразу сделали операцию", — говорит Колмыков.









Со слов сестры Владыко, при себе у Руслана была барсетка, в которой были деньги, банковские карточки, мобильный телефон. В реанимацию музыканта доставили без личных вещей.



