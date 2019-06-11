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Легендарный гитарист "Ляписа Трубецкого" в коме после нападения неизвестных
Источник материала: Партизан
Бессменный гитарист "Ляписа Трубецкого" и группы Trubetskoy Руслан Владыко находится в коме. Он попал в реанимацию вечером 6 июня.
Руслан Владыко / Роман Протасевич, Еврорадио
По словам продюсера «Ляписа Трубецкого» Евгения Колмыкова, в этот вечер Руслан зашёл в бар на улице Солтыса буквально на две минуты. Через час его нашли без сознания, передает
"Вечером 6-го Руслан вышел от сестры. Рядом с домом, который находится в Дражне, зашёл в кабак. На часах было 22:28. В 22:30, опрокинув на баре рюмку, он оттуда вышел. Есть видеозапись его нахождения в баре. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до этого сидел за соседним столиком рядом с тремя друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. В 23:30 Руслана доставили в реанимацию. Кто и где его нашёл — непонятно. Родной сестре следствие эту информацию не даёт. Руслан находится на искусственной вентиляции лёгких. Ему сразу сделали операцию", — говорит Колмыков.
Со слов сестры Владыко, при себе у Руслана была барсетка, в которой были деньги, банковские карточки, мобильный телефон. В реанимацию музыканта доставили без личных вещей.
Руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович сообщил Еврорадио, что по факту получения Русланом Владыко телесных повреждений Партизанский РОСК г. Минска возбудил уголовное дело. "На данный момент состояние музыканта оценивается как тяжёлое. Все обстоятельства происшествия выясняются", — рассказал он, отказавшись уточнить, по какой статье возбуждено уголовное дело.
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Бессменный гитарист "Ляписа Трубецкого" и группы Trubetskoy Руслан Владыко находится в коме. Он попал в реанимацию вечером 6 июня.
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