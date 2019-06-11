15 июня (отъезд в 7.00)
в Ивьевской парафии организовывается поездка по католическим святыням
Гродненской области!
Все желающие могут записаться в костеле святых апостолов Петра и Павла.
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Приглашаем в поездку по святыням Гродненщины !
12.06.2019 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
15 июня (отъезд в 7.00)
в Ивьевской парафии организовывается поездка по католическим святыням
Гродненской области!
Все желающие могут записаться в костеле святых апостолов Петра и Павла.
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15 июня (отъезд в 7.00) в Ивьевской парафии организовывается поездка по католическим святыням Гродненской области! Все желающие могут записаться в костеле...
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