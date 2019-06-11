РОЧС провёл проверки в ДРСУ № 100 и ОАО «Люсино Агро»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевичским РОЧС проведены выборочные проверки в следующих субъектах хозяйствования:

— филиала КУП «Брестоблдорстрой» Ганцевичское дорожное ремонтно-строительное управление №100 (руководитель – Дайлид О.Г.);

— ОАО «Люсино Агро» (руководитель – Омельянович А.Т.).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в филиале КУП «Брестоблдорстрой» Ганцевичское дорожное ремонтно-строительное управление №100:

— под маршами эвакуационных лестничных клеток расположены горючие материалы;

— не обеспечена работоспособность и исправность внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны), а также постоянная готовность к применению;

— не проведена проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта, пожарного водоема);

— пожарный гидрант не обозначен;

— на путях эвакуации расположены коврики, препятствующие безопасной эвакуации;

— не проведен противопожарный инструктаж с работниками в административном здании;

— общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям ТНПА;

— не организована работа пожарно-технической комиссии, количество членов добровольной пожарной дружины не соответствует предъявляемым требованиям ТНПА.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в ОАО «Люсино Агро»:

— в животноводческих помещениях, электрооборудование (светильники, ответвительные коробки), эксплуатируются не в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны, крышки), на следующих объектах: МТФ №1 (комплекс) аг. Люсино, животноводческая ферма д. Полонь, МТП аг. Люсино, административное здание аг. Люсино,

— в помещении молочного блока корпус отопительной печи имеет трещины возле дверцы топливника, в МТФ №1 (комплекс) аг. Люсино;

— в здании мастерских допускается эксплуатация теплогенерирующего аппарата (отопительного прибора) не промышленного (не заводского) изготовления (металлической печи), в МТП аг. Люсино;

— пролитые горючие жидкости на территории МТП не убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств, в МТП аг. Люсино;

— в животноводческих зданиях отсутствуют первичные средства пожаротушения, на следующих объектах: МТФ №1 (комплекс) аг. Люсино, МТФ №2 д. Маково, животноводческая ферма д. Полонь;

— не обеспечена возможность применения в любую пору года наружного противопожарного водоснабжения (водонапорной башни), на следующих объектах: МТФ №1 (комплекс) аг. Люсино, МТФ №2 д. Маково, животноводческая ферма д. Полонь, МТП аг. Люсино;

— в животноводческих зданиях первичные средства пожаротушения находятся в неисправном состоянии, на следующих объектах: МТФ №1 (комплекс) аг. Люсино, МТФ №2 д. Маково, животноводческая ферма д. Полонь, административное здание аг. Люсино;

— отсутствуют стенды с информацией о пожарной безопасности, на следующих объектах: МТФ №1 (комплекс) аг. Люсино, МТФ №2 д. Маково, животноводческая ферма д. Полонь, МТП аг. Люсино, административное здание аг. Люсино;

— не организована подготовка работников по программам ПТМ;

— инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям ТНПА;

— не определен режим курения, а также требования к местам для курения и их размещение (при необходимости);

— не определён порядок очистки горючей пыли, их отложений на строительных конструкциях, инженерном, техническом оборудовании и коммуникациях;

— не создана добровольно-пожарная дружина, пожарно-техническая комиссия.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения, направлены предписания по их устранению.

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