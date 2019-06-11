Источник материала: Вороновская газета





Повышение температуры воздуха выше 28-30 °С — своеобразное испытание для организма. Из-за обильного потоотделения нередко нарушается водно-солевой баланс в организме. В результате возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Поскольку на жару организм реагирует расширением сосудов — значит, давление падает — сердцу приходится работать в усиленном режиме, чтобы сохранить нормальный кровоток. Также вследствие обезвоживания происходит сгущение крови и проталкивать её по сосудам куда тяжелей (при этом увеличивается риск образования тромбов — и всех проблем, связанных с этим: инфаркта, инсульта, легочной эмболии).

В первую очередь, жары должны опасаться: люди, страдающие хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистой системы, почек, органов дыхания; дети — из-за недоразвития механизмов терморегуляции больше подвержены тепловому удару; пожилые люди — есть риск развития гипертонического криза и даже внезапной смерти. Но и вполне здоровым людям не помешает быть начеку. Как вести себя в жару? Пить много жидкости — во избежание обезвоживания организма. Но и здесь важно соблюдать меру — достаточно 2 л. Кроме того, важно, чтобы эта жидкость была правильная, лучше всего употреблять минеральную воду, которая не только утолит жажду, но и поддержит нормальный водно-солевой баланс. Основной объем воды лучше пить утром и вечером — в это время организм имеет возможность «запасти» влагу в тканях. Внести коррективы в меню.

Избегать тяжелых продуктов: мяса и изделий из него, кондитерских изделий, грибов. Употреблять водосодержащие овощи и фрукты: помидоры, огурцы, арбузы. Горячим блюдам предпочитать холодные: свекольник, окрошку. Важно питаться небольшими порциями, не переедать. Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре. Практиковать водные процедуры — принимать прохладный душ (обтирания). Можно использовать и ванны с настоями трав-антисептиков (ромашки, чистотела, череды) — они отлично дезинфицируют кожу.

Купания в открытых водоемах тоже не возбраняются, но только не в самую жару (можно «заработать» солнечный удар). И нырять в холодную воду не рекомендуется — резкий перепад температур провоцирует спазм сосудов. Носить просторную светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен) — в ней тело хорошо дышит и не сильно нагревается на солнце. Гигроскопичные ткани не затрудняют испарение влаги и не раздражают кожные покровы. Головной убор — обязателен, особенно для детей, пребывающих на солнце. Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно, избегайте «жарких часов». Организовывать прогулки с детьми стоит только в утренние (с8 до 12 часов) и вечерние часы (после 18часов). Стоит пересмотреть свой распорядок дня и перенести какие-то дела на ранее утро или вечер. Если все же пришлось выйти в «пекло», по возможности держаться в тени. Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву организма.

Не занимайтесь активным спортом, ограничьте проведение походов и экскурсий при температуре выше 24 градусов С. Не перетруждайтесь – это касается дачных трудов, длительных прогулок, а также физических упражнений. В жару их лучше исключить!