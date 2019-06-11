Более 5 000 человек посетило «ШТАДЛЕР МИНСК» во время Дня открытых дверей

Источник материала: Новости Дзержинска

8 июня 2019 года белорусско-швейцарский производитель подвижного состава «Штадлер Минск», резидент СЭЗ «Минск», открыл свои двери для всех желающих познакомиться с предприятием и особенностями производства железнодорожного транспорта.

Поводом для этого праздничного события стал юбилей компании. Ровно 5 лет назад «Штадлер Минск» начал свою деятельность, запустив производство первого двухэтажного поезда KISS для российского оператора «Аэроэкспресс».

В этот праздничный для компании день более 5 000 посетителей со всей Беларуси смогли ознакомиться со всеми стадиями производства поездов и трамваев, посетить сварочный и покрасочный цеха, сборочный цех и цех запуска, а также задать интересующие вопросы специалистам компании. Во время самостоятельных туров гости увидели первые поезда метро для третьей линии города Минска, легендарные двухэтажные поезда KISS для Венгрии и Азербайджана, одноэтажные поезда-бестселлеры FLIRT для Норвегии, самые длинные трёхсекционные трамваи для Боливии и другой подвижной состав.









Каждый гость мог посидеть в кабине управления и почувствовать себя машинистом или пассажиром, находясь в салоне. Посетители также смогли насладиться развлекательной музыкальной и спортивной программой, различными конкурсами и викторинами, зонами активации и фотозонами. Гости получили памятные призы и подарки в виде корпоративной продукции с символикой компании, шаржи, моментальные фото в профессиональной атрибутике маляров и сварщиков, смешные изображения известных мультяшных героев, нарисованные сварочным роботом IGM, испытали свои физические возможности на скалодроме и многое другое.

Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск», открыл мероприятие приветственной речью и рассказал посетителям об истории, текущих проектах и дальнейших перспективах Stadler Rail AG и «Штадлер Минск», в частности, а также поблагодарил сотрудников за их вклад в развитие компании.

Большой интерес со стороны посетителей вызвал брендированный к II Европейским играм трамвай «Метелица» модели В85300М, который на протяжении трёх месяцев будет курсировать по одному из городских пассажирских маршрутов города Минска.

















