Сказка, которая живет в реальности...

Источник материала: Ивьевский край



Не кажется ли вам, что людям, и большим, и маленьким, давно уже не хватает настоящей волшебной истории, и не просто истории, а хорошей сказки, живущей в самой что ни на есть реальной реальности, которая может начаться на соседней улице или даже прямо за порогом?!

Все мы остаемся детьми, и нам хочется верить в мир мистики и магии со всеми его составляющими: ведьмами, волшебниками, магическими шарами, книгами, чудесами.

Почему? Возможно, потому, что мечтаем не столько о волшебстве и магии, сколько о верных и преданных друзьях, с которыми не страшны самые ужасные враги, о семье, о любви, которой даже смерть не преграда. И если мы почему-то устали, то ждем чудес, знака от небес.

Предположив, что вы, невзирая на возраст, мечтаете о волшебстве, учебе в школе чародейства, полетах на метле, замечательной истории о дружбе, преданности и любви, которая произойдет именно с вами, об увлекательном путешествии во вселенную именитого волшебника, то гарантируем: это возможно! Следуйте за нами в манящий мир Ивьевского музея национальных культур. Да-да! Мы не ошиблись! Милости просим на выставку "По следам Гарри Поттера".

Вы же помните, как Гарри поступает в школу волшебства Хогвартс и узнает о существовании мира волшебников, где он, оказывается, широко известен под именем "Мальчик-который-выжил". Начинающему волшебнику многому приходится научиться, прежде чем он сможет почувствовать себя своим среди остальных магов. Имея реальные возможности приобрести могущество с помощью хитрости и власти, он сознательно выбирает славный своим мужеством и рыцарственностью дом Гриффиндора. После обучения полетам на метле Гарри входит в гриффиндорскую команду по квиддичу, став самым молодым ловцом за последние сто лет. Защита, данная мальчику его матерью, не раз спасает его от пагубного воздействия. Поттеру удается остановить нападения и спасти Джинни, которая давно боготворит его, а позже - по-настоящему влюбится. Он также изобличает Люциуса Малфоя, отца Драко, подкинувшего бедняжке дневник, и освобождает его домового эльфа Добби, ставшего преданным другом мальчика… Столько интересных историй!





Вместе с Гарри Поттером появился на свет новый волшебный мир, странный, но такой интересный, что многие дети и взрослые играют в него и верят почти как в настоящий.

26 июня 1997 года лондонское издательство Bloomsbury опубликовало роман Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Философский камень" (один из серии книг), сделавший Джоан Роулинг лучшим детским писателем современности. А в 2001 году появился и первый фильм. Снял "Философский камень" режиссер Крис Коламбус, а сама Роулинг активно вмешивалась в процесс подбора актеров и работы над картиной.

Многие исследователи отмечают что с появлением книг о Гарри Поттере дети стали больше читать, в учебных заведениях ввели специальные курсы по книгам Роулинг, не говоря уже о регулярном чемпионате мира по квиддичу - на метлах.

Когда вы посетите выставку "По следам Гарри Поттера", то захотите тоже стать волшебником! 100%!

На выставке представлены разнообразные экспонаты из частной коллекции: арт-работы белорусских и зарубежных художников и мастеров-почитателей знаменитого волшебника и его друзей: живопись, арт-объекты, скульптуры, инсталляции.

Завораживающая магия, удивительное чародейство и калейдоскоп потрясающих эмоций!

На входе вы должны будете пройти распределение при помощи Сортировочной Шляпы, словно ученик, только что поступивший в школу волшебства. Путешествие продолжится, как только эта странная говорящая шляпа решит, на какой из четырех школьных факультетов вас примут.

Волшебный мир книг Джоан Роулинг будто перенесся в музей, и он уже не отделяется от реального непроницаемой границей, они постоянно взаимодействуют, и даже можно сказать, что волшебный мир заключен, как в шкатулке, внутри реального.

Зайдете внутрь, откроете воображаемую шкатулку - и сомнений не останется: это таинственная вселенная знаменитого на весь мир волшебника. Полумрак, бутылочки с зельем, волшебные палочки, летающие метлы… Создается ощущение, что в любую минуту может появиться и сам герой популярной саги о чародеях.

Как только вы попадаете в самый настоящий мир чудес и магии, вы можете воспользоваться разными волшебными предметами: делюминатором, который позволяет гасить и зажигать свет; хитроумным маховиком времени, с помощью которого можно вернуться в недалекое прошлое; философским камнем; особым реактивом, необходимым для успешной трансмутации металлов в золото и создания эликсира жизни. Очень заманчиво, не правда ли?





Вы сможете увидеть как выглядит заветное приглашение в школу волшебства и билет на платформу "Девять и три четверти", найти волшебные палочки юных волшебников и даже мантию и круглые очки с металлической оправой, точно такие же, какие носит знаменитый волшебник: с молнией на лбу.

Так как в волшебной комнате даже взрослые становятся детьми, то кстати будет подвижная игра в квиддич. Полетаем на метлах? Попытаем удачи и забросим в кольцо "квоффл" - один из мячей, что используется в этой игре? Сделаем несколько интерактивных фотографий на память, которые еще долгое время будут напоминать вам об увлекательном путешествии в этот чудесный мир?

Нам кажется, выставка " По следам Гарри Поттера" передает неизбывное детское желание стать волшебником, решить свои проблемы с помощью чуда и взрослое понимание того, что этим ничего решить нельзя, чудеса совершаем мы сами и не с помощью волшебной палочки или заклинаний, а словами или поступками. Пусть это и звучит банально. Поэтому возьмите за руки своих детей, приведите их в Ивьевский музей национальных культур, подарите им реальную сказку.

Телефон для справок - 2-68-96.

Выставка продлится по 30 июня!

Работает ежедневно, без выходных с 9.00 до 18.00!

Стоимость входных билетов: 3,00 руб. - для взрослых;

2,50 руб. - для учащихся, детей от 4-х лет;

2,00 руб. - для групп от 10 человек.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.