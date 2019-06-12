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Гризманн перейдет в «Барселону»

12.06.2019 23:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил информацию, что форвард «матрасников» Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».


Фото: Reuters

«Мне предельно ясно, где Гризманн собирается продолжить карьеру. Об этом известно еще с марта: в «Барселоне», — приводит слова Хиль Марина Sport.es.

В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад». Главным претендентом на Гризманна называется «Барселона», которая была близка к трансферу футболиста еще минувшим летом.

 
 
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Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил информацию, что форвард «матрасников» Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
 
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