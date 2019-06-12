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Организаторы рассказали о приложении дополненной реальности для шоу-открытия II Европейских игр

13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Специальное приложение дополнительной реальности будет использовано на открытии II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции предстоящего спортивного форума.

Приложение Opening Ceremony AR Minsk 2019 позволит интегрировать элементы дополненной реальности в постановку масштабного шоу. По словам исполнительного продюсера российской компании «Арт Сити 5» генерального подрядчика по организации церемонии открытия Евгения Тимащука, разработка приложения заняла более полугода.

«Комплекс дополненной реальности состоит из двух элементов. Один предназначен для телевизионной версии и многокамерной съемки. Второй — для максимальной вовлеченности зрителей в процесс церемонии. Они скачивают на свои устройства мобильное приложение. Его интерфейс для начала предложит указать место расположения на стадионе (сектор, ряд, место). Как только это сделано, производится простая калибровка путем наведения на выстроенные декорации. После калибровки приложение полностью понимает, где находится зритель и как он позиционирован», — рассказал он.

 
 
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Специальное приложение дополнительной реальности будет использовано на открытии II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции предстоящего...
 
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