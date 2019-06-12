Оказывается, «Тапас» строит еще один бизнес-центр с медиафасадом. И он находится почти в центре

Источник материала: Tut.by

Вчера мы рассказывали о бизнес-центре « Футурис », который «Тапас» построил с кредитной поддержкой Банка развития Китая. Но мало кто знает, что по такой же схеме застройщик сейчас создает еще одно офисное здание в перспективном месте. Речь идет о бизнес-центре «Аякс», который строится на Институте культуры.





Бизнес-центр «Аякс» строится в самом начале улицы Могилевской — в минуте ходьбы от станции метро «Институт культуры». Сейчас уже возведена монолитно-каркасная коробка 16-этажного здания.





Замуправляющего «Тапаса» по строительству Николай Требенок говорит, что объект планируют сдать в эксплуатацию летом 2020 года. Бизнес-центр будет состоять из офисной части, паркинга, торговых помещений и кафе. Вполне вероятно, что «Аякс» будет даже более продвинутым, нежели «Футурис».

— В этом бизнес центре мы постарались учесть все дополнительны требования арендаторов. При заезде [в другие наши бизнес-центры] мы их опрашиваем и уточняем, что бы они хотели улучшить. В «Аяксе» будет 2.0 медиафасад и более навороченная система Schuco. Все требования мы закладываем на пять лет вперед, — рассказывает Требенок.





Строится «Аякс» по такой же схеме, как и «Футурис» — то есть с привлечением кредита Банка развития Китая, подтверждает замуправляющего. Поэтому на фасаде и виднеется красная растяжка с надписью «Китайская железнодорожная строительная корпорация № 9».

— [Согласно условиям кредита] у нас есть китайский генподрядчик, который не выполняет работы, а контролирует целевое использование денежных средств. Выполняет функции дублирующего технадзора, строительного аудита и проводит финансово-контрольную деятельность, — рассказывал Требенок о схеме работы с китайцами на «Футурисе».

На рендерах также написано, что офисные помещения в «Аяксе» будут класса «А» — то есть самого высокого в Беларуси. Учитывая локацию и озвученные планы, подтянуть его под А-класс действительно реально.