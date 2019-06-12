ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оказывается, «Тапас» строит еще один бизнес-центр с медиафасадом. И он находится почти в центре

13.06.2019 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера мы рассказывали о бизнес-центре «Футурис», который «Тапас» построил с кредитной поддержкой Банка развития Китая. Но мало кто знает, что по такой же схеме застройщик сейчас создает еще одно офисное здание в перспективном месте. Речь идет о бизнес-центре «Аякс», который строится на Институте культуры.


Бизнес-центр «Аякс» строится в самом начале улицы Могилевской — в минуте ходьбы от станции метро «Институт культуры». Сейчас уже возведена монолитно-каркасная коробка 16-этажного здания.


Замуправляющего «Тапаса» по строительству Николай Требенок говорит, что объект планируют сдать в эксплуатацию летом 2020 года. Бизнес-центр будет состоять из офисной части, паркинга, торговых помещений и кафе. Вполне вероятно, что «Аякс» будет даже более продвинутым, нежели «Футурис».

— В этом бизнес центре мы постарались учесть все дополнительны требования арендаторов. При заезде [в другие наши бизнес-центры] мы их опрашиваем и уточняем, что бы они хотели улучшить. В «Аяксе» будет 2.0 медиафасад и более навороченная система Schuco. Все требования мы закладываем на пять лет вперед, — рассказывает Требенок.


Строится «Аякс» по такой же схеме, как и «Футурис» — то есть с привлечением кредита Банка развития Китая, подтверждает замуправляющего. Поэтому на фасаде и виднеется красная растяжка с надписью «Китайская железнодорожная строительная корпорация № 9».

— [Согласно условиям кредита] у нас есть китайский генподрядчик, который не выполняет работы, а контролирует целевое использование денежных средств. Выполняет функции дублирующего технадзора, строительного аудита и проводит финансово-контрольную деятельность, — рассказывал Требенок о схеме работы с китайцами на «Футурисе».

На рендерах также написано, что офисные помещения в «Аяксе» будут класса «А» — то есть самого высокого в Беларуси. Учитывая локацию и озвученные планы, подтянуть его под А-класс действительно реально.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть человек получили травмы в серьёзном ДТП между Слуцком и Солигорском, из них 4 - дети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика