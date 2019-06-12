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В центре Горок решили поставить пушку

13.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Возле лестницы с вышиванкой над “Парнасом” начались земляные работы. В ближайшее время здесь планируют установить муляж старинной пушки, который когда-то находился возле старого здания историко-этнографического музея в переулке Якубовского.

 

В центре Горок решили поставить пушку
Рабочие готовят место, где скоро разместится орудие.

 

 

В центре Горок решили поставить пушку
Та самая пушка возле старого здания музея.

 

В центре Горок решили поставить пушку

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Возле лестницы с вышиванкой над “Парнасом” начались земляные работы. В ближайшее время здесь планируют установить муляж старинной пушки, который когда-то...
 
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