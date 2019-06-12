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В центре Горок решили поставить пушку
13.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Возле лестницы с вышиванкой над “Парнасом” начались земляные работы. В ближайшее время здесь планируют установить муляж старинной пушки, который когда-то находился возле старого здания историко-этнографического музея в переулке Якубовского.
Фото Михаила Левцова
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Возле лестницы с вышиванкой над “Парнасом” начались земляные работы. В ближайшее время здесь планируют установить муляж старинной пушки, который когда-то...
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