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В специализированном доме ребенка отметили День защиты детей

13.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   В специализированном доме ребенка День защиты детей отметили торжественным утренником, на него пригласили людей, которые никогда не остаются в стороне от проблем ребят, оставленных собственными родителями




  Среди постоянных гостей – главврач центральной поликлиники И.Ю. Киктенко, главврач детской больницы Н.И. Телятицкий, председатель профсоюза учреждений здравоохранения города Л.И. Муха, председатель городской организации «Белая Русь» В.П. Бруцкий, представители правоохранительных служб, байкеры пинского мотоклуба, студенты и многие другие. Все они пришли с подарками.




  Приятно отметить, что делают они это не только по праздникам, а постоянно. Их помощь не ограничивается материальной, например, приобретением товаров первой необходимости. Многие помогают благоустраивать территорию учреждения и активно участвуют в жизни его воспитанников. 




  К сожалению, сейчас дом ребенка наполнен – учреждение рассчитано на 65 детей, а находятся в нем 54. В основном это малыши, временно изъятые из семьи. 




  Анна ВЕРЕНИЧ
  Фото автора

 
 
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  В специализированном доме ребенка День защиты детей отметили торжественным утренником, на него пригласили людей, которые никогда не остаются в стороне от...
 
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