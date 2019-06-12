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Жажда халявы убила током молодых мужчин, когда они пошли воровать канализационные трубы
Источник материала: Партизан
В Могилёве 13 июня около 14:30 двое мужчин (30 и 32 лет) погибли от удара током на неэксплуатируемой территории местного предприятия, сообщает пресс-служба Следственного комитета в своём
Мужчины не были сотрудниками предприятия. В этот день они пришли на территорию завода, чтобы украсть канализационные трубы и сдать их на металлолом. Мужчины забрались в тоннель для коммуникаций, в который они ранее самовольно провели электрокабель. Там их смертельно ударило током.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
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В Могилёве 13 июня около 14:30 двое мужчин (30 и 32 лет) погибли от удара током на неэксплуатируемой территории местного предприятия, сообщает пресс-служба Следственного...
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