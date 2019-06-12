Жажда халявы убила током молодых мужчин, когда они пошли воровать канализационные трубы

Мужчины не были сотрудниками предприятия. В этот день они пришли на территорию завода, чтобы украсть канализационные трубы и сдать их на металлолом. Мужчины забрались в тоннель для коммуникаций, в который они ранее самовольно провели электрокабель. Там их смертельно ударило током.





Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.



